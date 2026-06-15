마티카바이오랩스, 아스리젠과 WJ-MSC 제조 CDMO 계약 체결

와튼젤리 유래 중간엽줄기세포 공정개발·제조 수행

관절 연골재생 세포치료제 전임상 연구 지원

줄기세포 기반 재생의료 CDMO 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍 자회사 마티카바이오랩스가 재생의료 전문기업 아스리젠과 와튼젤리 유래 중간엽줄기세포(WJ-MSC) 제조를 위한 CDMO 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 계약에 따라 마티카바이오랩스는 아스리젠이 개발 중인 관절 연골재생 세포치료제 연구에 활용되는 와튼젤리 유래 중간엽줄기세포의 분리 공정 개발과 제조를 담당하고, 전임상 연구를 지원할 예정이다.

회사에 따르면 와튼젤리는 탯줄 내 제대혈관을 둘러싼 젤리 형태의 조직으로, 여기에서 유래한 중간엽줄기세포는 높은 증식능과 조직 재생 잠재력을 갖춰 재생의료 분야의 유망한 세포원으로 평가받고 있다.

마티카바이오랩스, 아스리젠 계약 사진. [사진=마티카바이오랩스]

아스리젠은 무릎 관절 재건과 반월연골판 치료 분야의 연구·임상 경험을 바탕으로 관절 조직 재생을 위한 재생의료 및 조직공학 기술을 개발하고 있다. 현재 와튼젤리 유래 중간엽줄기세포를 활용해 손상된 관절 내 미세환경을 개선하고 연골 재생을 유도하는 세포치료제의 전임상 연구를 진행 중이다. 또한 AI 기반 환자 맞춤형 설계와 3D 프린팅 기술을 접목한 조직재생 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다.

마티카바이오랩스는 세포·유전자치료제 전문 CDMO 기업으로 GMP 기반 제조 인프라와 품질관리 시스템을 바탕으로 공정개발, 제조, 품질시험 서비스를 제공하고 있다. 회사는 이번 협력을 계기로 줄기세포 기반 재생의료 분야로 CDMO 사업 영역을 확대하고 국내 바이오기업 지원을 강화할 계획이다.

민병조 마티카바이오랩스 대표는 "이번 계약은 세포치료제 공정개발 및 제조 역량을 활용해 재생의료 기업의 연구개발을 지원하는 협력 사례"라며 "안정적인 공정 구축과 고품질 세포 제조를 통해 아스리젠의 전임상 연구를 지원하겠다"고 말했다.

왕준호 아스리젠 대표는 "관절 연골재생 치료제 개발 과정에서 안정적인 세포 확보와 재현성 있는 제조 공정 구축은 핵심 요소"라며 "마티카바이오랩스의 GMP 제조 인프라와 전문성을 바탕으로 전임상 연구를 효율적으로 진행하고 향후 임상 개발 기반도 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 마티카바이오랩스는 세포치료제뿐 아니라 CAR-T, CAR-NK, 세포외소포체(EV) 등 차세대 세포·유전자치료제 CDMO 분야로 사업을 확대하고 있으며, 국내외 바이오 기업과의 협력을 지속적으로 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com