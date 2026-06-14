전재수 부산시장 당선인, 인수위 업무보고 시작…시정 핵심과제 발굴 본격화

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주요 현안 실행 방안 논의 방침 확정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인 인수위원회가 오는 15일부터 사흘간 업무보고를 시작하고 민선 9기 시정 핵심과제 발굴에 들어간다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인이 10일 부산 양정동 상수도사업본부 7층 회의실에서 열린 '다시 뛰는 부산위원회'의 출범식에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.10

전재수 당선인의 인수위원회인 '다시 뛰는 부산 위원회'는 15일부터 17일까지 부산상수도사업본부 7층 회의실에서 주요 현안 업무보고를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 보고에는 인수위원을 비롯해 부산시 본청 실·국·본부장과 사업소장, 소속기관장 등이 참석한다. 보고는 일자리경제혁신, 해양수도 완성, 건강한 시민행복, 균형발전도시, 재정혁신 등 분과 체계에 맞춰 이뤄지며 특별위원회도 참여한다.

위원회는 단순 현황 점검을 넘어 주요 공약과 시급한 현안을 중심으로 부산시와 인수위가 함께 실행 방안을 논의하는 합동 토론 방식으로 운영할 계획이다. 정책 실효성을 높이고 현장 중심 시정 기반을 마련한다는 취지다.

분과별 보고에는 관련 부서가 함께 참여해 실·국 간 협업 방안을 논의한다. 과제별 추진 가능성과 우선순위, 협업 필요성 등을 검토해 시민 체감도가 높은 정책 발굴에 초점을 맞출 방침이다.

위원회는 업무보고와 현장 소통 간담회를 병행하며 공약과 현안을 점검한다. 수시 보고와 현장 방문, 분야별 간담회 등을 통해 정책의 실행 가능성과 현장 수용성을 검토하고, 이를 바탕으로 단기·중장기 과제를 구분해 공약 이행계획에 반영할 예정이다.

전재수 당선인은 "현장에서 작동하는 정책이 중요하다"며 "업무보고가 시민 삶에 도움이 되는 과제를 선별하는 과정이 돼야 한다"고 밝혔다. 이어 "민생 대책은 속도와 함께 현장에 대한 신중한 검토가 필요하다"고 덧붙였다.

차재권 위원장은 "업무보고는 새로운 시정 방향을 함께 설계하는 협업의 장"이라며 "행정 경험과 전문성을 결합해 안정적인 시정 출발을 도모하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com