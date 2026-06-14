청주공항, 고유가 직격탄에도 '나홀로 성장'

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국제선 53% 급증… 노선 다변화로 위기 돌파

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 중동 발 지정학적 리스크와 고유가 여파로 국내 항공 수요가 전반적으로 위축되는 가운데 청주국제공항이 이례적인 성장 흐름을 이어가며 존재감을 키우고 있다.

지방 공항 다수가 감소 우려에 직면한 상황에서 '나홀로 플러스 성장'을 기록했다는 점에서 전략 대응의 성과가 뚜렷하다는 평가가 나온다.

청주국제공항. [사진=뉴스핌DB]

14일 한국공항공사에 따르면 지난 5월 청주국제공항 이용객은 40만1234명으로 집계됐다.

지방 공항 가운데 전국 4위로 중위권 공항 가운데서도 안정적인 수요 기반을 유지하고 있다는 점이 확인됐다.

5월 국제선 이용객은 전년 동기 대비 53.2% 증가해 전국 공항 중 가장 높은 증가율을 기록했다.

일본과 중국 노선을 중심으로 신규 수요가 빠르게 유입되면서, 위축된 항공 시장 속에서도 독보적인 상승세를 보였다.

물론 성장 속도 자체는 꺾였다.

올해 1월부터 4월까지 40%대 고성장을 이어오던 청주공항은 5월 들어 증가율이 2% 수준으로 급격히 둔화됐다.

중동 발 리스크 확산과 고유가 영향으로 항공사들이 잇따라 감편과 비운항에 나선 여파다.

그럼에도 감소세로 전환되지 않았다는 점이 주목된다.

업계에서는 이를 단순한 '선방'이 아닌 구조적 대응력의 결과로 보고 있다.

일본 하나마키·마츠모토, 중국 상하이·이창 등 대체 노선이 적시에 투입되며 기존 노선 위축분을 효과적으로 상쇄했다는 분석이다.

특정 노선 의존도를 낮춘 전략이 외부 변수 충격을 흡수하는 완충 장치로 작동했다는 것이다.

누적 실적에서도 이러한 흐름은 분명히 드러난다.

지난 4일 기준 청주공항 국제선 누적 이용객은 100만930명을 기록하며 개항 이후 처음으로 상반기 100만명 돌파를 달성했다.

이는 지난해보다 65일 앞당겨진 것으로 단순한 회복을 넘어 성장 국면에 진입했음을 보여주는 지표로 평가된다.

김민정 충북도 균형발전과장은 "외부 환경에 흔들리지 않는 안정적인 수요 기반 확보가 핵심"이라며 "국제노선 다변화를 지속해 하계 성수기에는 성장세를 다시 확대하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com