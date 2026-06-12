광명시 "공공재정으로 '지역경제 선순환' 이끈다"

공공조달 지역 제한·우선구매 확대

견고한 경제 선순환 생태계 구축

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 공공재정을 마중물 삼아 지역 내 거래를 활성화하고 이를 통해 '지역공동체 자산화'를 이루기 위한 본격적인 행보에 나선다.

광명시는 '지역공동체 자산화를 위한 지역 내 거래 촉진 전략 수립 연구용역'을 마무리하고 공공재정이 지역 내 소비와 자립적 거래로 이어지도록 하는 핵심 실행 전략을 도출했다고 12일 밝혔다.

박승원 광명시장이 지난해 1월 시청 대회의실에서 열린 '광명시 지역공동체 자산화 정책설명회' 참석자들과 지역공동체 자산화 정책에 대해 논의하고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 이번 정책은 공공기관이 집행하는 예산이 외부로 유출되는 것을 막고 지역 기업과 취약계층, 사회연대경제 조직으로 흘러 들어가 지역 사회의 공동 자산으로 축적되는 '선순환 생태계'를 구축하는 데 방점을 뒀다.

이를 위해 시는 최근 3년간 조달청을 통해 집행된 공공재정 데이터 1만 6510건을 정밀 분석했다. 분석 결과를 바탕으로 수의계약 범위 내에서 관내 기업의 참여 기회를 실질적으로 넓힐 수 있는 4대 핵심 전략을 마련했다.

시는 구체적으로 ▲관내 기업 정보 자원화(DB 구축) ▲수의계약 지역 제한 및 우선구매 특례제도 적극 활용 ▲대형 프로젝트의 지역 참여 유도 ▲공공구매 촉진 협력체계 구축 등을 추진한다.

우선 공사·용역·물품·사회연대경제 등 분야별로 흩어져 있던 관내 2800여 개 기업의 정보를 체계적으로 정리해 데이터베이스(DB)화한다. 이 데이터를 전 부서와 정기적으로 공유함으로써 사업 발주 단계부터 지역 기업이 적시에 참여할 수 있도록 공공조달 정보 접근성을 높일 계획이다.

특히 청년·여성·장애인 기업 및 취약계층 고용기업 등 우선구매 특례 대상 기업들이 청소, 방역, 세탁 등 전문 분야 공공계약에 실질적으로 참여할 수 있도록 맞춤형 지원 체계를 강화한다. 이는 공공재정을 통해 지역 내 사회적 약자를 보호하고 공동체의 자생력을 키우는 자산화 과정의 핵심이다.

대규모 공공사업 진행 시에도 지역 기업의 참여를 적극적으로 유도하는 한편 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록과 상생플랫폼 입점을 지원해 관내 기업의 판로 개척을 다각도로 돕는다. 아울러 지역기업 구매상담회를 개최해 공공기관과 우수 지역기업 간의 협력 네트워크를 다지고 시 산하기관 및 주요 앵커기관들의 관내 기업 우선구매를 촉진할 방침이다.

박승원 광명시장은 "공공재정 집행은 단순한 예산 소모가 아니라 지역경제의 자생력을 키우고 성장을 이끄는 가장 강력한 정책 수단"이라며 "공공 영역에서부터 지역순환경제의 토대를 단단히 다져 지역기업과 시민이 함께 성장하는 견고한 경제 선순환 생태계를 구축하겠다"고 강조했다.

시 관계자 또한 "이번 연구용역 결과를 바탕으로 관련 지침을 신속히 정비하고 단기·중기·장기 로드맵을 수립해 부서별 실행 과제를 본격적으로 추진할 예정"이라고 전했다.

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