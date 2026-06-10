평택시 '온라인 소규모 멘토링 3기' 참여자 모집…구직 청년 대상

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 10일 청년 대상 온라인 소규모 멘토링 3기 참여자 모집을 밝혔다
- 대기업 등 현직자가 직무소개와 취업 노하우를 공유하고 질의응답을 진행한다
- 평택 거주·활동 19~39세 청년 대상이며 10일부터 22일까지 QR코드로 신청받는다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 청년들의 구직 활동을 돕고 인적 네트워크 형성을 지원하기 위해 '온라인 소규모 멘토링 3기' 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다. 이번 프로그램은 올해 마지막으로 열리는 온라인 멘토링이다.
프로그램은 대기업 및 우수 기업의 현직자들이 참여해 직무 소개, 취업 준비 노하우, 기업 문화, 최신 채용 정보 등을 공유하고 자유로운 질의응답을 진행할 예정이다.
모집 대상은 평택시에 거주하거나 활동 중인 19세부터 39세까지의 구직 청년으로 신청 기간은 10일부터 6월 22일까지이다.
신청 방법은 모집 포스터에 인쇄된 QR코드를 통해 간편하게 접수할 수 있다. 선정 결과는 오는 23일 개별 통보되며 멘토링은 24일 화상 회의 플랫폼(ZOOM)을 통해 온라인으로 개최된다.
시 관계자는 "현직자의 생생한 목소리를 통해 실질적인 취업 팁을 얻을 수 있는 올해 마지막 기회인 만큼 구직 청년들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.
krg0404@newspim.com