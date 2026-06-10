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[르포] "LG 트윈타워 상징성 담아"…GS건설, 여의도 ′자이′ 시대 연다

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  • GS건설이 9일 여의도 자이 라운지서 삼익·은하 통합 시공과 트윈 스토리 전략을 제안했다
  • 단일 시공으로 약 1300가구 대단지 조성해 조망 단점 보완하고 프리미엄 극대화를 노린다고 밝혔다
  • 프라이빗 라운지 마케팅을 강화해 여의도 수주 경쟁에 나서는 한편 올가을 목동 재건축 시장 진출도 준비 중이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼익·은하 1300가구 통합 시공 제안…LG타워 '트윈 스토리' 강조
"월드컵 경기 보러 오세요"…여의도 자이 라운지 통한 스킨십 강화
강남권 프라이빗 마케팅 트렌드 확산 속 올가을 목동 진출도 준비

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "여의도의 상징인 LG트윈타워 A동과 B동은 경쟁보다는 공존과 상호 발전을 상징하고 있어요. 은하와 삼익 역시 서로 다툴 것이 아니라 공존해야 한다는 의미에서 '트윈 스토리'를 만들어 통합 시공을 제안 중입니다"

지난 9일 서울 영등포구 여의도동 호성빌딩 ′여의도 자이 라운지′에서 만난 GS건설 현장 관계자는 여의도 삼익아파트와 은하아파트를 겨냥한 홍보 전략을 이같이 설명했다. 1974년에 나란히 준공된 두 아파트는 각각 360가구 규모에 평형(39평형)까지 동일한 이른바 쌍둥이 단지다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 9일 서울 영등포구 여의도동 호성빌딩에 위치한 여의도 자이 라운지. 라운지 내부에는 여의도 주요 아파트 단지 재건축 조건 및 트윈 스토리에 대한 설명과, GS건설이 서울 주요 지역에 준공한 아파트 단지의 위치, 시세 등이 나타나 있다. 2026.06.09 dosong@newspim.com

◆ 삼익·은하 1300가구 통합 시공 제안…LG타워 '트윈 스토리' 강조

당초 여의도 일대에서는 두 단지의 통합 재건축이 이상적인 모델로 거론됐으나 입지적 차이가 발목을 잡았다. 삼익아파트는 여의도중학교 등 학교 시설로 인해 인접 단지의 층수가 제한돼 한강 조망이 가능한 반면 은하아파트는 63빌딩 인근의 협소한 공간 탓에 상대적으로 조망권이 제약받았다. 이처럼 상이한 입지 조건과 이해관계 탓에 결국 두 단지는 각각 별도의 시행 주체를 꾸려 재건축의 길을 걷게 됐다.

그러나 GS건설은 각각의 사업을 추진하되 시공만큼은 하나로 묶어 거대한 랜드마크를 완성하자는 '통합 시공'을 제안했다.

이 관계자는 "비록 시행 주체는 다르지만 하나의 시공사가 통합 시공을 맡아 커뮤니티 시설을 단지 중심에 배치하는 등 설계의 묘를 살린다면 약 1300가구 규모의 희소성 높은 대단지 프리미엄을 온전히 누릴 수 있을 것"이라고 강조했다. 각 단지가 가진 조망권의 단점은 보완하고 대단지로서의 장점은 극대화하는 설계 철학을 통해 소규모 단지가 겪는 위축감을 해소하겠다는 전략이다.

◆ "월드컵 경기 보러 오세요"…여의도 자이 라운지 통한 스킨십 강화

이러한 굵직한 사업 제안을 전달하는 전초기지로서 여의도 자이 라운지는 철저히 스킨십에 방점을 찍고 있다. 소유주들이 외부 홍보 요원의 무분별한 개별 방문이나 전화에 피로감을 느낀다는 점에 착안해 일상을 풍요롭게 하는 복합 문화 공간을 조성한 것이다.

이 관계자는 라운지 기획 의도에 대해 "예전과 다르게 획일적인 홍보 방식을 접하면 소유주들이 피로감을 느끼는 경우가 많다"며 "단순히 찾아가서 번호를 묻는 대신 자연스러운 체험을 제공해 유대감을 형성하는 것이 중요하다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 라운지 내부는 교보문고와 협업한 큐레이팅 도서관 등 카페 같은 편안한 분위기로 연출됐다. 2026.06.09 dosong@newspim.com

실제 여의도 자이 라운지 내부는 교보문고와 협업한 큐레이팅 도서관 등 카페 같은 편안한 분위기로 연출됐다. 현장 관계자는 "오픈 한달만에 150명정도가 다녀갔다"며 "세무 강연은 물론 캘리그라피 클래스, 월드컵 축구 관람 등 지역 밀착형 이벤트를 꾸준히 진행 중"이라고 설명했다.

◆ 강남권 프라이빗 마케팅 트렌드 확산 속 올가을 목동 진출도 준비

여의도 자이 라운지와 같은 프라이빗 라운지 마케팅은 현재 강남권과 한강변 정비사업 시장의 거대한 흐름이다. 서울시가 개별 홍보를 엄격히 제한하는 기조 속에서 라운지는 규제를 피하며 합법적으로 건설사의 비전을 전달할 수 있는 최적의 소통 창구이기 때문이다.

삼성물산은 압구정에 'S라운지'를 열고 프리미엄 시공력을 과시하고 있으며 현대건설은 신사와 이촌에 이어 목동까지 '디에이치 라운지'를 확장하는 등 거점 요새화에 나섰다. DL이앤씨 또한 압구정에 '아크로 라운지'를 운영 중이다.

GS건설 역시 최근 성수동 자이 팝업관을 성공적으로 마무리한데 이어 여의도 시장을 정조준하고 있다. 최고 56층 하이엔드 아파트 건립을 추진 중인 여의도 삼익아파트의 경우 대형 평형 이동 시 막대한 분담금이 예상되는 만큼 소유주들에게 프리미엄과 브랜드 가치를 증명하는 것이 필수적이다. 여의도 자이 라운지의 스킨십 마케팅이 시공 제안과 맞물려야 하는 이유다.

나아가 GS건설은 여의도에서의 라운지 안착을 발판 삼아 서남권 최대 재건축 시장인 목동으로 전선을 넓힌다. 현장 관계자는 "목동 지역의 재건축 단지 수주를 위한 라운지도 현재 준비 중이며 올가을쯤 본격적으로 선보일 수 있을 것"이라고 내다봤다.

GS건설 관계자는 "올해 성수와 목동 등에서 자이 브랜드 홍보관을 설치해 자이 브랜드를 일반 고객께 소개하고 있다"며 "하반기부터 본격적으로 시공사 선정이 시작될 여의도 지역에 자이 브랜드를 알리기 위해 브랜드 홍보관을 마련했다"고 전했다.

dosong@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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