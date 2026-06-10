고용노동교육원, '노동이사제' 교육 과정 운영…현장 대응 역량 강화

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용노동교육원은 공공기관 노동이사제의 현장 안착을 지원하기 위한 '2026년도 공공기관 노동이사제 이해과정'을 운영한다고 10일 밝혔다.

교육은 오는 11일부터 이틀간 이뤄진다. 이번 과정은 공공기관 경영의 투명성을 확보하기 위해 공공기관 노동이사제에 대한 실무 이해를 높이고, 제도 운영과정에서 발생할 수 있는 주요 현장 이슈 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육원은 공공기관 노사관계 변화에 따른 노동이사제 운영 필요성이 커지는 상황에서, 제도의 취지와 노동이사제 역할을 각 공공기관이 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다고 설명했다.

한국고용노동교육원 전경 [사진=한국고용노동교육원]

교육 대상은 서울시 투자·출연기관 소속 공공기관의 노동이사 등이다. 주요 교육 내용은 ▲공공기관 노사관계의 이해와 노동이사제 ▲노동이사제의 주요 내용과 현장 이슈 ▲노동이사의 이사회 활동과 사례 ▲특강 등으로 구성됐다.

이종선 교육원장은 이번 교육 과정에서 직접 특강을 진행해 공공기관 노동이사제의 의미와 역할을 전달한다.

교육원은 이번 과정을 통해 참여자들이 제도 취지를 정확히 이해하고, 기관별 여건에 맞는 노동이사의 역할을 모색하는 데 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

이종선 교육원장은 "공공기관의 노사관계는 국민이 체감하는 공공서비스의 질과도 밀접하게 연결돼 있다"며 "노동이사제가 공공기관 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 전문교육기관으로서 필요한 교육과 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com