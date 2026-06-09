신수정 광주 북구청장 당선인 인수위 출범…"민생경제 회복 집중"

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조호권 인수위원장 등 15명 구성

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신수정 광주 북구청장 당선인의 인수위원회가 민선 9기 미래 전략을 수립한다.

'주민주권도시 으뜸북구 준비위원회'는 9일 북구 일원 사무실에서 공식 출범을 알리는 현판식을 개최했다고 밝혔다.

주민주권도시 으뜸북구 준비위원회 현판식. [사진=신수정 당선인 측] 2026.06.09 bless4ya@newspim.com

준비위는 오는 7월 17일까지 주권기획·안전경제·문화생태·보건복지 등 4개 분과를 중심으로 활동한다.

정원은 15명이며, 조호권 전 광주시의회 의장과 이연 전 광주시 국장이 각각 위원장과 부위원장을 맡는다.

이들은 북구청 조직·예산·주요 현안 점검, 공약 이행 로드맵 마련, 취임 100일 우선 과제 선정 등 과제를 수행한다.

이와 함께 '북구 수해 취약지역 예방 특별위원회' 구성도 추진한다. 신안교와 서방천 일원 침수 원인 분석, 하천·하수 체계 개선 등을 검토할 예정이다.

신 당선인은 "전남광주 행정통합시대 북구의 위상을 새롭게 세우고 광주역과 원도심 대전환, 민생경제 회복, 청년 기회 확대, 복지와 안전의 과제를 인수위 단계부터 꼼꼼히 점검하겠다"고 밝혔다.

이어 "안전은 취임 이후로 미룰 수 없는 첫 번째 책무"라며 "북구 수해 취약지역 예방 특별위원회를 통해 관계기관, 전문가와 함께 실효성 있는 침수 대책을 마련하겠다"고 말했다.

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