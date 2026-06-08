수원시, 정조대왕 역 나광열씨·혜경궁 홍씨 역 배경숙씨 선발

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지난 7일 '2026-2027 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회' 열려...심사위원 평가, 현장 투표 결과 합산

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026-2027 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회'에서 정조대왕 역에 나광열(정자3동), 혜경궁 홍씨 역에 배경숙(화서2동)씨를 선발했다고 8일 밝혔다.

이재준 수원특례시장(오른쪽)이 족자를 전달한 후 정조대왕 역 나광열씨, 혜경궁홍씨 역 배경숙씨, 이재식 수원특례시의회 의장(왼쪽)과 기념촬영을 하고 있다. [사진=수원시]

지난 7일 수원 화성행궁광장에서 열린 선발대회에는 서류심사를 통과한 정조대왕 역 6명, 혜경궁 홍씨 역 11명이 후보로 참가했다.

대회는 1차 자유복 심사, 2차 한복 심사로 진행됐다. 심사위원 평가, 현장 투표 결과를 합산해 정조대왕 역, 혜경궁홍씨 역을 선발했다. 이재준 수원시장이 나광열씨에게, 이재식 수원특례시의회 의장이 배경숙씨에게 당선증 족자를 수여했다.

2026-2027 정조대왕 능행차 공동재현 수원 구간 본 행렬에서 나광열씨는 정조대왕역, 배경숙씨는 혜경궁홍씨 역할을 한다. 활동 기간은 차기 정조대왕·혜경궁홍씨 선발대회 전까지이다.

이재준 수원시장은 "정조대왕 능행차 공동재현은 단순한 과거의 재현이 아닌 시민과 함께 만들어 나가는 대한민국 대표 역사·문화 축제"라며 "수원화성 3대 축제인 수원화성 미디어아트, 제63회 수원화성문화제, 정조대왕 능행차에 시민 여러분의 많은 참여와 관심을 부탁드린다"고 말했다. 이어 "수원시는 2026-2027 수원 방문의 해에 더 많은 관광객이 수원을 찾아오고 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

정조대왕 능행차 공동재현은 10월 4일 열린다. 제63회 수원화성문화제는 10월 4~11일, 화성행궁, 행궁광장 등 수원화성 일원에서 개최된다.

ssamdory75@newspim.com