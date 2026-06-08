'3선' 권익현 부안군수 "민선9기 준비, 현안사업·민생회복 총력" 주문

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첫 간부회의서 국비 확보·공약 실행체계 구축 강조

민생회복지원금 확대·여름철 재난 대응 점검 지시

[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 권익현 부안군수가 6·3 지방선거 이후 첫 간부회의를 주재하며 민선9기 출범 준비와 주요 현안사업 추진에 속도를 내줄 것을 주문했다.

부안군은 8일 군청 대회의실에서 간부회의를 열고 민선8기 마무리와 민선9기 출범을 앞둔 군정 현안을 점검했다고 밝혔다.

권익현 부안군수[사진=뉴스핌DB] 2026.06.08 gojongwin@newspim.com

이날 권 군수는 권한대행 체제 속에서도 군정 공백 없이 업무를 수행한 부군수와 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.

권 군수는 "이번 선거는 군민들이 지금까지의 군정 방향에 신뢰를 보내준 결과"라며 "기본소득과 기본일자리 등 '부안형 신바람 기본사회'를 더욱 구체화하라는 뜻도 담겨 있다"고 말했다.

이어 "민선8기 종료가 한 달도 남지 않은 만큼 모든 부서가 긴장감을 갖고 주요 현안사업을 다시 점검해야 한다"며 군정 추진력을 강조했다.

특히 민선9기 출범을 앞두고 지역 핵심사업이 국가계획과 전북도정, 국비 확보 과정에 반영될 수 있도록 선제적인 대응을 주문했다.

권 군수는 RE100 산업단지 조성과 수소산업, 햇빛소득마을, 부안역 신설 등을 언급하며 "새로운 국정·도정 기조에 맞춰 사업별 대응 논리를 구체화하고 관계기관과 협의를 강화해야 한다"고 밝혔다.

또 군민 의견수렴을 토대로 민선9기 군정목표와 군정방침, 공약사업 확정 로드맵을 조속히 마련하고 현안사업과 공약 연계사업의 행정절차 및 예산 계획 등을 정비해 출범과 동시에 실행체계를 가동할 수 있도록 준비할 것을 당부했다.

민생회복지원금 운영과 부안사랑상품권 가맹점 확대도 주요 과제로 제시했다.

권 군수는 "신청하지 못한 군민들이 빠짐없이 지원받을 수 있도록 홍보를 강화하고 사용처와 사용기한 안내에도 만전을 기해야 한다"며 "군민 생활과 밀접한 업종을 중심으로 부안사랑상품권 가맹점을 확대해 이용 불편을 최소화해야 한다"고 말했다.

여름철 재난 대응체계 점검도 강조했다.

권 군수는 "폭염과 집중호우 등 자연재난 발생 가능성이 높아지는 시기인 만큼 재난 취약요인과 부서 간 대응체계를 재점검해야 한다"며 "급경사지와 하천변, 배수로 등 위험지역 예찰을 강화하고 독거노인과 장애인 등 취약계층 보호에도 철저히 대응해 달라"고 주문했다.

또한 "민선9기는 군민과의 약속을 실천으로 이어가고 부안형 신바람 기본사회를 군민이 체감할 수 있도록 만들어 가야 할 중요한 시기"라며 "모든 공직자가 현안사업 추진과 민생 지원, 재난안전 대응에 빈틈없이 임해 달라"고 강조했다.

gojongwin@newspim.com