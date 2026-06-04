울산시, 여름철 폭염 대비 양심양산 1000여개 대여

온열질환 예방과 기후변화 대책

생활밀착형 폭염 저감사업 병행

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 오는 9월까지 여름철 폭염에 대비해 공원과 관광지 13곳에 양산 1000개를 비치하는 '양심양산 대여사업'을 운영한다고 4일 밝혔다.

양심양산 대여소 전경[사진=울산시] 2026.06.04

이는 기후변화로 폭염 일수가 늘면서 온열질환을 줄이기 위한 조치다. 양산은 햇빛을 직접 차단해 체감온도를 3~5도 낮추는 효과가 있는 것으로 알려졌다.

양산은 울산대공원과 태화강 국가정원 등 시민 이용이 많은 공원과 야외 관광시설에 배치한다. 시는 각 구·군 운영시설을 통해 양산 상태를 수시 점검하고 부족 물량을 보충할 계획이다.

현장 안내와 홍보를 통해 분실과 훼손을 줄이고, "잠깐 쓰고, 꼭 제자리에"라는 문구로 올바른 이용 문화를 확산할 방침이다.

시 관계자는 "양심양산 대여사업은 시민 누구나 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 생활밀착형 폭염 대응사업"이라며 "무더위쉼터 확대 운영과 폭염저감시설 확충, 취약계층 보호활동 등도 함께 추진하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com