"올여름 덥고 비 많이 온다"…대전·세종·충남, 평년보다 무더울 듯

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청이 22일 올여름 대전·세종·충남 기상전망을 발표했다
- 6~8월 평균기온은 평년보다 높고 6~7월 강수량도 많을 것으로 예측됐다
- 해수면 온도 상승과 고온다습 공기 유입으로 무더위·국지성 집중호우에 대비가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남 지역이 올여름 평년보다 더운 날씨를 보일 가능성이 큰 것으로 전망됐다. 특히 6~7월에는 강수량도 평년보다 많을 것으로 예보돼 무더위와 집중호우에 대한 대비가 필요할 것으로 보인다.
대전지방기상청이 22일 발표한 '2026년 6~8월 대전·세종·충남 3개월 전망 해설서'에 따르면 6~8월 평균기온은 모두 평년보다 높을 것으로 예측됐다. 6월과 7월은 '평년보다 높음' 확률이 각각 60%, 8월은 50%로 분석됐다.
강수량은 6~7월 평년보다 대체로 많겠고 8월은 평년과 비슷할 것으로 전망됐다. 기상청은 북인도양과 북태평양의 높은 해수면 온도로 인해 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 강화되면서 남쪽의 고온다습한 공기 유입이 늘어날 가능성이 크다고 분석했다.
특히 여름철 해수면 온도 역시 평년보다 높을 것으로 전망됐다. 기상청은 우리나라 주변 해역으로 유입되는 따뜻한 해류가 평년보다 강하게 유지되면서 서해·남해·동해 모두 수온 상승 가능성이 크다고 설명했다.
태풍은 평년 수준이 될 것으로 예상됐다. 기상청은 여름철 우리나라에 영향을 주는 태풍 수가 평년 평균인 2.5개와 비슷할 것으로 내다봤다.
다만 국지성 집중호우 가능성은 변수로 꼽혔다. 기상청은 북태평양고기압 가장자리 위치 변화에 따라 지역별 강수 편차가 커질 수 있고 기류 수렴에 따라 특정 지역에 많은 비가 집중될 가능성이 있다고 밝혔다.
nn0416@newspim.com