[MLB] 하루 쉰 김하성, 안타 치고 멀티 출루...시즌 첫 도루까지

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 22일 애틀랜타 선발 유격수로 복귀해 멀티 출루했다
- 김하성은 3타수 1안타 1볼넷 1득점 1도루로 9대3 승리에 힘 보탰다
- 애틀랜타 타선은 13안타 폭발했고 스트라이더는 6.1이닝 9탈삼진으로 시즌 2승째 올렸다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 선발 라인업 복귀와 동시에 멀티 출루를 달성하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.
김하성은 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와의 원정 경기에 유격수, 8번 타자로 선발 출전했다. 김하성은 3타수 1안타 1볼넷 1득점 1도루를 기록하며 팀의 9-3 완승에 기여했다. 직전 경기 휴식을 취했던 김하성은 하루 만에 타격감을 끌어올리며 시즌 타율을 0.115로 끌어올렸다.
팀이 3-0으로 앞선 2회초 선두타자 마이크 야스트렘스키의 솔로 홈런 직후 타석에 선 김하성은 마이애미 선발 샌디 알칸타라의 슬라이더를 공략했으나 3루 땅볼로 물러났다.
3-2로 쫓기던 5회초 무사 1루 기회에서 김하성은 알칸타라의 3구째 시속 96.9마일(약 156km)짜리 몸쪽 강속구를 깔끔하게 받아쳐 중전 안타를 만들어냈다. 지난 20일 경기에 이은 2경기 연속 안타다. 후속 채드윅 트롬프의 희생번트로 2루를 밟은 김하성은 로날드 아쿠냐 주니어의 2타점 적시타 때 홈을 밟아 득점까지 올렸다.
7회초 세 번째 타석에서는 바뀐 투수 케이드 깁슨에게 헛스윙 삼진을 당한 김하성은 8회초 마지막 타석에서 집중력을 발휘했다. 팀이 8-3으로 앞선 2사 주자 없는 상황에서 깁슨과 다시 만난 김하성은 볼카운트 3-1에서 5구째 스위퍼가 스트라이크로 판정되자 곧바로 벤치에 'ABS(자동 투구 판정 시스템) 챌린지'를 요청했다. 판독 결과 볼로 번복되면서 볼넷으로 출루에 성공했다. 김하성은 출루 직후 곧바로 2루 베이스를 훔치며 시즌 첫 도루까지 신고했다.
애틀랜타 타선은 장단 13안타를 몰아치며 마이애미 마운드를 폭격했다. 마이클 해리스 2세가 멀티 홈런을 포함해 3타점을 쓸어 담았고, 야스트렘스키도 3안타 1홈런으로 화력을 더했다.
애틀랜타 선발 투수 스펜서 스트라이더는 6.1이닝 동안 홈런 3방을 허용했으나 9개의 탈삼진을 솎아내며 시즌 2승째를 수확했다. 반면 마이애미 선발 알칸타라는 6이닝 6실점으로 무너지며 패전의 멍에를 썼다.