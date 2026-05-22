안예은, 정규 5집 콘셉트 포토 공개…이정현 지원사격

AI 핵심 요약beta
- 가수 안예은이 21일 정규5집 콘셉트 포토를 공개했다
- 정규5집은 총17곡이 수록돼 28일과 6월18일 발매된다
- 안예은은 30일 축제 출격 후 6월 단독 콘서트를 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 안예은의 정규 5집에 배우 이정현이 지원사격에 나섰다.
안예은은 지난 21일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'의 두 번째 콘셉트 포토를 게재했다.
공개된 사진에는 고요한 분위기 속 이정현이 올곧은 눈빛으로 안예은을 마주하고 있다. 이어 들판 위 쓰러져 있는 이정현과, 이를 물끄러미 바라보는 안예은의 모습이 등장한다.
특히 안예은은 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 파격적인 옐로우 단발과 무표정한 얼굴로 등장, 기이하면서도 신비로운 분위기를 자아내 앨범에 대한 궁금증을 더했다.
'그렇게 나쁘진 않을걸'은 안예은이 지난 2023년 2월 발매한 정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 정규 앨범이다.
새 정규에는 신곡 9곡과 미발매곡 포함 기존 곡들을 새롭게 녹음한 8곡까지 총 17곡이 2CD로 구성돼 담긴다. '음악의 이야기화'를 꾀하며 많은 사랑을 받은 안예은은 신보에도 자신만의 독보적인 스토리텔링을 녹여낼 예정이다.
안예은의 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'은 각종 음원 사이트를 통해 오는 28일과 6월 18일 두 차례에 걸쳐 순차 발매된다.
정규 앨범 발매와 더불어 안예은은 오는 5월 30일 서울 마포구 문화비축기지에서 진행되는 '뷰티풀 민트 라이프 2026'에 출격한다.
이후 6월 20~21일에는 서울 강북구 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 데뷔 10주년 기념 단독 콘서트 '겹경사'를 연다.
alice09@newspim.com