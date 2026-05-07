[MLB] 이정후의 SF, 최악의 시즌 출발…포지 사장 책임론 부상

AI 핵심 요약beta
- 샌프란시스코 자이언츠가 7일 파드리스전 패배로 14승 23패 최악 스타트 기록했다.
- 버스터 포지 사장이 데버스 등 거액 계약으로 공격력 최하위 끌어들였다.
- SI는 포지의 영입과 신임 감독 선택을 구단 역사 최악 출발 원인으로 꼽았다.
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고액 장기 계약자 데버스·아다메스 등 부진
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후의 소속팀 샌프란시스코 자이언츠가 구단 사상 최악의 시즌 스타트를 끊자 프랜차이즈 스타 출신 경영자 버스터 포지에게 비판의 화살이 쏠리고 있다.
샌프란시스코는 7일(한국시간) 샌디에이고 파드리스 원정에서 1-5로 패해 시즌 14승 23패에 머물렀다. 내셔널리그 서부지구 공동 4위로 선두 LA 다저스와는 벌써 9경기 차다. 4일 탬파베이전 패배로 13승 21패, 1883년 창단 이후 최악의 시즌 초반 성적 타이를 찍었던 팀은 샌디에이고 원정 1승 2패까지 더하며 추락 속도를 키웠다.
미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 "버스터 포지가 어떻게 자이언츠를 구단 역사상 최악의 출발로 몰아넣었는가"라는 제목의 기사에서 포지 사장을 정면으로 겨냥했다. 포수 출신 레전드 포지는 은퇴 후 구단 지분을 보유한 뒤 2024년 10월 야구부문 사장에 올랐다. 이후 공격력 보강을 향한 연쇄 베팅이 올 시즌 자이언츠의 발목을 잡았다는 비판이다.
핵심은 거액 장기 계약이다. 포지는 지난해 보스턴에서 라파엘 데버스를 데려와 중심 타선을 맡겼다. 하지만 데버스는 이적 첫해 타율 0.236, 홈런 20개에 그쳤고 올해는 타율 0.22대, 홈런 3개에 머물며 급격한 추락세를 보이고 있다. 빠른 공 대처, 타구 속도, 강한 타구 생산 모두 떨어졌는데도 스윙 메커니즘 수정 시도조차 없다는 게 SI의 지적이다.
문제는 데버스만이 아니다. 구단 역대 최고액인 7년 1억8200만달러 계약을 안긴 윌리 아다메스, 수비·장타를 동시에 기대했던 맷 채프먼까지 모두 침묵하고 있다. 자이언츠는 내셔널리그 팀 홈런 최하위, 팀 득점 최하위, 팀 OPS 최하위로 바닥권을 전전 중이다.
팬그래프에 따르면 30타석 이상 소화한 타자 가운데 조정 득점 창출력(wRC+) 100 이상을 찍은 선수는 케이시 슈미트(155), 루이스 아라에스(109), 이정후(101) 단 3명뿐이다. 리그 평균에도 못 미치는 타자가 라인업 대부분을 차지한다는 얘기다. 오프시즌에 트레이드로 데려온 아라에스는 기대에 부응했지만 중견수 수비와 공격 보강을 위해 영입한 해리슨 베이더는 초반 햄스트링 부상으로 빠진 데다 건강할 때도 공격 생산성이 거의 없었다는 평가다.
SI는 데버스 영입, 아다메스에게 준 구단 최고액 장기 계약, 메이저 지도자 경험이 없는 대학 감독 토니 바이텔로를 신임 사령탑으로 앉힌 결정 모두 포지의 작품이라고 짚었다. '레전드의 눈'으로 선택한 핵심 퍼즐들이 하나같이 빗나가면서 자이언츠는 최악의 시즌 출발과 함게 최악의 돈 낭비 팀이라는 멍에까지 떠안게 됐다.
psoq1337@newspim.com