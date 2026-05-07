평택 고덕 '수자인 풍경채 1·2단지' 견본주택 8일 개관

AI 핵심 요약beta
- 제일건설이 7일 평택 고덕국제신도시 수자인 풍경채 1·2단지 견본주택 8일 개관을 밝혔다.
- 총 1126가구 규모로 분양가 상한제를 적용하며 8~10일 경품 이벤트와 체험 공간을 운영한다.
- 서류 접수는 22~28일 진행하고 30일 벤츠 E클래스 추첨 이벤트를 연다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 제일건설은 경기 평택 고덕국제신도시 '수자인 풍경채 1·2단지'의 견본주택을 오는 8일 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 7일 밝혔다.
이번 단지는 고덕국제신도시 ABC-14블록과 ABC-61블록에 들어서며 총 1126가구 규모다.
1단지는 지하 2층~지상 25층 670가구, 2단지는 지하 2층~지상 23층 456가구로 분양가 상한제가 적용된다.
특히 견본주택 개관(5월 8~10일) 기간 동안 개관 기념으로 벤츠 E클래스와 골드바 등 역대급 경품 이벤트가 개최되며, 가족 단위 방문객을 위한 체험형 공간도 운영된다.
이벤트에서는 매일 추첨으로 골드바 1개와 황금열쇠 1개가 증정(3일간 총 3개씩)되며 삼성 비스포크 큐커, 무선 선풍기, 스타벅스 텀블러, 코스트코 회원권 등도 제공된다.
또한 가정의 달을 맞아 별도 '가정의 달 이벤트'도 열린다. 주유권(10만원), 레고, 제주도 여행상품권 등이 매일 추첨을 통해 제공되며 관람객 대상 룰렛 이벤트로 삼성 비스포크 큐커와 무선 선풍기도 제공될 예정이다.
서류 접수는 22일부터 28일까지이며 정당 계약 기간에는 '벤츠 E클래스 더블찬스 이벤트'가 이어진다.
이벤트는 서류 접수자 중 오는 30일 추첨으로 진행되며 정당 계약·예비 당첨자 대상 이벤트에서는 오는 6월 13일 추첨으로 84㎡ 계약자 1명에게 벤츠 E200(옵션형), 101㎡ 계약자 1명에게 벤츠 E300이 각각 제공된다.
또한 견본주택에는 가족 나들이 관람객들을 위해 소프트아이스크림·츄러스·꼬치어묵 먹거리 부스와 포토존(인생네컷), 타로점, 인형뽑기 등 체험 프로그램도 운영한다.
분양 관계자는 "가정의 달에 맞춰 풍성한 경품과 체험형 견본주택을 준비했다"며 "분양가 상한제 적용으로 수요자 관심이 높을 것"이라고 전했다.
krg0404@newspim.com