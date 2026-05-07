전국 광역단체장 5월 7일 일정

AI 핵심 요약beta
- 노홍석 전북지사 권한대행이 6일 도정현안 대응회의를 주재했다.
- 김경덕 부산시장 권한대행이 지방재정협의회에 참석했다.
- 박일웅 경남지사 권한대행 등 지자체 대행들이 현장점검과 행사를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 노홍석 전북지사 권한대행(행정부지사)
-도정현안 대응회의 (09:00 행정부지사실)
-국가예산 확보활동 (13:30 세종)
-2026년 지방재정협의회 (16:50 세종)
▲김경덕 부산시장 권한대행
관외출장-지방재정협의회(09:00 국립세종도서관)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-2026 집중안전점검 현장점검( 16:00 함안문화예술회관)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-신규사무관 임용장 수여(09:00 행정부지사실)
-청주 가드닝페스티벌(16:00 생명누리공원)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 수습사무관 임용장 수여식(09:30 행정부지사실)
- 제54회 경상북도 어버이날 기념식(11:00 경상북도인재개발원)
- 2023년 산사태 복구 사업지 및 대피소 점검(14:35 예천군 효자면)
▲여중협 강원도지사 권한대항
-2026년 지방재정협의회(14:00 세종시)
▲유득원 대전시장 권한대행
-재난 취약시설 현장점검(10:00 동구 일원)
▲김하균 세종시장 권한대행
-제212회 조례규칙심의회(9:10 집현실)
[전국 종합=뉴스핌]
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