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′장특공′ 존폐 논란 재점화…정책 메시지 엇박자에 시장 혼란

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 7일 장특공 폐지 필요성을 강조했다.
  • 여당은 검토 대상 아님을 밝히고 정부는 신중론을 유지했다.
  • 당정청 엇갈린 메시지로 시장 혼란이 커지며 지방선거 변수로 작용한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대통령은 강경-여당은 몸사리기-정부는 모르쇠…입장 따라 상반된 의견 언급
전문가들 "정책방향 결정됐을 것…서울 선거 변수화 우려에 다른 입장 나와"

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 양도소득세 장기보유특별공제(장특공)가 도입 37년 만에 대대적인 개편 가능성이 제기된 가운데, 이를 둘러싼 당(여당)·정(정부)·청(청와대)의 엇갈린 메시지로 시장 혼란이 커지고 있다.

대통령은 장특공 폐지 필요성을 거듭 언급하고 있지만, 여당은 "검토 대상이 아니다"라는 입장을 보이고 있다. 정부 역시 명확한 방향을 내놓지 않은 채 신중한 태도를 유지하는 모습이다.

다만 국회에서는 장특공 개편 관련 법안 발의가 잇따르면서 제도 손질 가능성에는 무게가 실리고 있다. 시장에서는 당·정·청의 '폐지→유지→신중론'이 반복되며 정책 불확실성이 커지고 있다는 지적이 나온다.

◆ 대통령 '장특공 폐지' 여당 '검토 안 해' 정부 '확정된 것 없다' 언급 반복

7일 부동산 업계에 따르면 장특공 개편을 둘러싼 당정청의 상반된 발언이 이어지면서 시장 혼선이 지속되고 있다. 다만 업계 안팎에서는 지방선거 이후 장특공 제도가 대폭 개편될 가능성에 무게를 두는 분위기다. 

양도세 장특공 폐지 움직임은 이재명 정부가 출범한 지난해 하반기 이후부터 일찌감치 나왔다. 이후 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 일몰 선언이 본격화된 올해 초부터 장특공 폐지가 본격 언급되기 시작했다. 포문은 이재명 대통령이 열었다. 이 대통령은 지난 1월 23일 자신의 엑스(옛 트위터)에 '주거용이 아닌 투자·투기용이라면 장기보유를 이유로 세금 감면을 해 주는 것은 이상해 보인다'는 제목의 글을 올리며 장특공 압박을 개시했다. 

이후 양도세 중과 유예 일몰에 집중하던 이 대통령은 지난달부터 장특공 폐지를 본격 압박했다. 지난달 18일 '장특공제는 거주 여부와 무관하게 장기 보유만으로 양도세를 대폭 깎아주는 제도'라고 지적하며 특히 장특공 폐지로 인해 주택시장이 혼란이 있을 것이라 지적한 한 언론사 보도 기사를 올리며 '장특공제 폐지가 실거주 1주택자에게 세금 폭탄이라는 주장은 논리모순이자 명백한 거짓 선동'이라며 강도높은 비판에 나섰다. 

이 대통령의 이같은 발언이 있자마자 여당은 즉각적인 진화에 나섰다. 대통령 언급 다음 날인 19일 강준현 민주당 수석대변인은 "당에서 세제 개편은 검토한 바 없다"고 말했으며 이어 이틀 뒤인 21일 여당 부동산 정책 책임자인 한정애 민주당 정책위의장은 "정부·여당은 1주택자 장특공제 폐지를 검토하거나 논의한 적이 없다"고 거듭 확인했다. 이튿날 기자들의 질의를 받은 구윤철 재정경제부 장관 겸 경제부총리는 "장특공 폐지는 결정된 것이 없으며 다양한 의견을 듣는 중"이란 다소 모호한 입장을 내놨다. 

이후에도 청와대의 강경론, 여당의 검토 없음, 정부의 모르쇠는 이어지고 있다. 당장 여당의 폐지 반대 의견과 구 부총리의 검토 중 발언이 있은지 불과 이틀 뒤 이재명 대통령은 "비거주 투자용 감세는 투기 권장책"이라며 강경한 입장을 다시 보였다. 이어 이들 들어 지난 4일에는 김용범 청와대 정책실장이 "장특공제는 당연히 유지된다. 장특공제가 어떻게 된다는 말을 한 적 없다"는 입장을 내놨다. 

이처럼 장특공 폐지에 대한 당정청의 서로 엇갈린 반응은 한달 앞으로 다가온 지방선거에 대한 우려로 보인다. 이 대통령의 발언으로 정부의 정책기조는 이미 정해진 것이란 분석이 많다. 하지만 지방선거 압승을 노리는 여당의 입장에선 악재가 될 수 있는 만큼 장특공 폐지론에 대해 조심스러울 수 밖에 없는 상태다. 특히 장특공 폐지는 대상 아파트가 대부분 몰려있는 서울시장을 비롯한 서울시 지방자치단제 선거에 영향을 미칠 수 밖에 없을 전망이다. 

최근 발표된 여론조사를 보면 정원오 더불어민주당 후보의 지지율은 50%에 육박하며 오세훈 국민의힘 후보를 크게 앞지르고 있다. 하지만 장특공 폐지는 서울시 중산층 표심을 흔들 수 있는 만큼 여당에서도 지방선거까지는 조심스런 입장을 보일 수밖에 없을 것이란 게 전문가들의 진단이다. 한 시장 전문가는 "대통령의 잇단 언급을 볼 때 정부의 장특공 개편에 대한 방향성은 이미 정해진 것으로 보인다"며 "다만 장특공 개편은 서울시 지방선거를 흔들 수 있는 재료인 만큼 여당으로선 이를 부인할 수 밖에 없을 것"이라고 말했다. 

실제 오세훈 후보는 장특공과 관련해 정원오 후보에게 거듭 입장을 밝히라고 독촉하고 있는 상황이며 정 후보는 장특공에 대해선 명백한 입장 표명을 하지 않고 있는 상태다.

◆ 전문가들, 폐지 아닌 대대적 개편 예상…9대 지선 서울선거 변수화 우려에 여당 몸사리기

이같은 상황을 볼 때 여당의 '장특공 폐지 불검토'는 '언어의 유희'라는 지적도 나온다. 장특공을 폐지하지 않고 대대적인 개편을 한다면 거짓말을 한 것이 아니기 때문이다. 실제 양도세에 대해 40%에 해당하는 장특공 공제율을 아예 폐지하자는 입장은 이 대통령도 언급한 적은 없다.

이는 청와대의 입장에서도 나타난다. 김용범 실장은 "거주와 보유 공제율이 똑같이 40%로 돼 있는데 그게 과연 실거주 위주로 주택시장을 재편하는 데 맞느냐는 고민이 필요하다"고 말했다. 즉 비거주자에 대해서는 공제율을 없애거나 줄이고 장기보유 거주자에겐 공제 혜택을 유지하거나 소폭만 줄이는 방식 도입이 유력하게 점쳐진다. 

이같은 상황에서 실제 범여권에서는 장특공 폐지를 본격 조준한 법률개정안 발의를 시도하고 있다. 이 대통령의 강경발언 이후 진보당 윤종오 의원은 지난달 8일 소득세법 개정안을 대표 발의했다. 여기에서는 장특공을 폐지하고 1인당 평생 받을 수 있는 세금 감면 한도를 2억원 세액공제 방식으로 제한하는 내용을 담았다. 이후 서울 표심의 자극을 우려한 여권에서는 장특공 폐지를 검토하지 않고 있다며 또다시 강조했다. 

이어 무소속 최혁진 의원은 같은달 27일 대표 발의한 소득세법 개정안에서 비거주 기간에 대한 공제를 없애고 '3년 이상 보유, 2년 이상 거주'한 1주택자에 한해 16∼80%의 공제율을 적용하도록 했다. 최 의원 안은 윤 의원 안에 비해 온건한 것으로 큰 무리 없이 수용될 수 있다는 진단이 나온다. 다만 최 의원은 범여권에 속하는 의원이지만 더불어민주당 당적을 갖고 있지 않은 만큼 공식적인 여당의 입장은 아닌 셈이 된다. 아울러 최 의원안은 세수 확대 폭이 크지 않아 정책효과 면에서 미지수인 것으로 꼽힌다. 

이처럼 정부의 정책 방향은 비거주자에 대한 보유공제는 줄이고 실거주자에 대한 장기거주 공제는 유지하거나 소폭 줄이는 방안이 정부의 정책기조로 예상되고 있다. 다만 당정청이 서로 다른 입장을 밝히고 있다는 것은 시장 혼란을 키울 수 있다는 진단이 나온다. 

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "장특공은 자연스런 물가 인상에 따른 선의의 피해자를 방지하기 위해 도입된 것으로 도입 40년이 다가올 만큼 긴 역사를 갖고 있는 제도"라며 "그런 만큼 일방적인 폐지는 조세 저항을 부를 수 있는 정도로 어려운 일이 될 것"이라고 말했다.

또다른 시장 전문가는 "장특공 개편에 대한 정부 방침은 어느 정도 정해진 것으로 보이지만 지방선거의 변수를 줄이기 위해 당정청이 서로 다른 의견을 내놓는 것으로 보인다"며 "지방선거 이후 언급될 경우 '선거가 끝나니 말이 바뀐다'는 비판을 받을 수 있는 만큼 선거 전 언급을 시작한 것"이라고 진단했다. 

다만 정부의 장특공 개편 입장은 다주택자 압박과 달리 곧장 매물 증가로 이어지긴 어렵다는 진단이다. 대상이 1주택자인 만큼 이들 비거주 1주택자는 본인의 보유 주택으로 돌아갈 것으로 예상되며 매물 출회가 아닌 전월세 부족 현상으로 이어질 것이란 진단이다. 

이은형 연구위원은 "비거주 1주택자에 대한 투기 간주가 시장에서 용인될 것인지도 명확하지 않은 상황이며 무엇보다 장특공 폐지는 매매가격 하락에 앞서 전월세난을 부추기는 제도가 될 우려가 있다"고 말했다.

donglee@newspim.com

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35
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한덕수 '내란가담' 항소심 징역 15년 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 사태와 관련해 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 7일 항소심에서 징역 15년을 선고받았다. 1심과 같이 내란 중요임무 종사 혐의가 유죄로 인정됐지만, 형량은 8년이 깎이며 대폭 낮아졌다. 내란전담재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 이날 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. 12·3 비상계엄 사태와 관련해 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 7일 항소심에서 징역 15년을 선고받았다. 사진은 한 전 총리가 지난해 11월 26일 1심 결심 공판에서 최후변론을 하는 모습. [사진=서울중앙지법 영상 캡쳐] ◆ '내란 중요임무' 유죄 인정…위증은 일부 무죄로 뒤집혀 재판부는 1심과 마찬가지로 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 판단하면서도 형량을 징역 15년으로 대폭 낮췄다. 재판부는 구체적으로 ▲비상계엄 선포 관련 절차적 요건 구비 ▲주요기관 봉쇄 계획 및 특정 언론사 단전·단수 조치 관련 지시 이행방안 논의 등 두가지 공소사실이 입증됐다고 봤다. 재판부는 "피고인은 계엄 선포에 따른 조치가 국회를 봉쇄하는 등 위헌·위법하며, 계엄 선포로 군 병력 다수가 집합해 폭동으로 나아갈 것으로 인식했다고 보인다"며 "이러한 인식 하에 이 사건 내란 행위에 가담하기로 결의해, 윤석열에게 형식적으로 의사 정족수를 채운 국무회의 심의를 거칠 것을 건의하는 등 내란 행위의 중요한 임무에 종사했다"고 판시했다. 이어 "계엄 선포 직전 도착한 국무위원들에게 당시 상황을 설명하거나, 윤석열에게 의견을 제시하라는 언동을 하지 않은 점을 보면, 계엄에 반대했으나 결과적으로 막지 못했다는 피고인 측의 주장을 받아들이지 않는다"고 덧붙였다. 재판부는 "피고인이 대접견실에 남아 이상민과 둘만 남아 10분 동안 계엄 관련 문건과 단전·단수 조치 문건을 자세하게 검토하고 협의한 점 등을 종합하면, 피고인이 대통령의 명령을 받아 (단전·단수) 지시사항을 차질 없이 실행되게 독려해 내란의 중요한 임무에 종사한 것으로 평가할 수 있다"고 했다. 1심에서 유죄로 인정된 '사후 계엄 선포문' 관련 허위 공문서 작성·대통령기록물 관리법 위반·공용서류 손상 혐의 등은 재차 유죄로 판단됐다. 다만 1심에서 전부 유죄로 인정된 위증 혐의는 이날 항소심에서 일부 무죄로 뒤집혔다. 재판부는 한 전 총리가 윤 전 대통령 탄핵심판에서 '김용현이 이상민에게 문건을 주는 것을 보지 못했다'고 증언한 부분과 관련해 "이상민이 김용현으로부터 단전·단수 지시 문건을 교부받았을 때, 피고인이 당연히 봤을 거라고 단정할 수 없다"며 1심에 사실오인·법리오해가 있었다고 봤다. 한 전 총리가 계엄 선포 직후 추경호 당시 국민의힘 원내대표와 통화해 국회 상황을 확인했다는 혐의와, 계엄 해제 국무회의 심의를 지연시켰다는 혐의는 재차 무죄로 판단됐다. ◆ 고법 "내란, 폭동으로 국가 존립을 위태롭게 해" 재판부는 양형과 관련해 "내란죄는 폭동으로 국가조직의 기본제도 파괴함으로써 국가의 존립을 위태롭게 하고 헌법상 민주적 기본질서 자체를 직접 침해하는 범죄로서 그 성격과 중대성에 있어 어떠한 범죄와도 비교할 수 없는 중대 범죄"라고 지적했다. 이어 "내란죄는 국가기관 기능 마비에 그치지 않고, 법 제도가 정상적으로 작동한다는 신뢰를 근본적으로 훼손해 사회 안정성과 국민 기본권 보호 체계를 동시에 위협하는 중대한 위험을 초래한다"고 덧붙였다. 재판부는 "피고인은 국무총리로서 대통령의 제1보좌기관이자 행정부 2인자이며 국가 정책 심의기구인 국무회의 부의장으로서 대통령의 권한이 합법적으로 행사되도록 보좌하고, 대통령을 응당 견제하고 통제해야 할 의무가 있었다"며 "피고인은 1980년 경 있던 위헌, 위법한 계엄 조치와 내란을 경험해 그런 사태가 야기하는 광범위한 피해와 혼란, 심각성과 중대성도 잘 알고 있었다"고 강조했다. 그러면서 "자신이 부여받은 권한과 지위에서 오는 막중한 책무를 저버리고 위와 같이 계엄의 절차적 정당성을 갖추려는 방법으로 내란에 가담하는 편에 섰고, 잘못을 감추려고 사후 범행도 저질러 죄책이 매우 무겁다"며 "자신이 저지른 죄책에 상응하는 엄중한 처벌이 불가피하다"고 부연했다. 다만 "피고인이 이 사건 내란에 관해 이를 사전에 모의하거나 조직적으로 주도하는 등, 보다 적극 가담했다고 볼 자료는 찾기 어렵고 피고인은 국회에서 계엄 해제 요구안 의결되자 대통령을 대신해 계엄 해제를 위한 국무회의를 소집하고 주재해 계엄이 약 6시간 만에 해제됐다"고 설명했다. 검정색 양복에 흰 셔츠, 노타이 차림으로 법정에 나온 한 전 총리는 선고 초반 내란 중요임무 종사 혐의가 유죄로 인정되자 급격하게 어두운 표정을 보이며 여러 차례 한숨을 내쉬었다. 그는 주문 낭독 직후 재판장을 향해 고개를 꾸벅 숙인 뒤 변호인과 대화를 나눈 뒤 퇴정했다. 특검 측은 선고 직후 기자들과 만나 "원심 선고형에 미치지 못하지만 상당히 의미 있는 판결"이라며 판결문을 분석한 뒤 상고 여부를 결정하겠다고 밝혔다. hong90@newspim.com 2026-05-07 11:54

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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