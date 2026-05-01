[금/유가] 브렌트유 장중 126달러 돌파 후 하락 마감…금값 상승

AI 핵심 요약beta
- 국제유가는 30일 미국-이란 전쟁 우려 속 최고치 후퇴했다.
- WTI는 105.07달러, 브렌트유 6월물은 114.01달러에 마감했다.
- 금값은 달러 약세에 4629.60달러로 상승했다.
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달러 및 유가 하락이 금값 지지
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가는 미국과 이란 간 전쟁으로 인한 공급 차질이 장기화될 것이란 계속되는 우려 속에 30일(현지시각) 최고치에서 후퇴했다. 금값은 유가 하락과 달러 약세 영향에 상승했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 1.81달러(1.69%) 하락한 105.07달러에 거래를 마쳤다. 장중에는 110.93달러까지 오르며 4월 7일 이후 최고치를 기록하기도 했다.
런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 44센트(0.4%) 상승한 110.88달러에 마감했다. 이날 만기를 맞은 6월물은 장중 배럴당 126.41달러까지 상승했는데, 이는 2022년 3월 9일 이후 최고치다. 하지만 종가 기준으로는 4.02달러(3.41%) 하락한 114.01달러에 마감했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상을 이끌어내기 위해 새로운 군사 공격을 단행하는 계획과 관련해 목요일 브리핑을 받을 예정이라고 한 미국 정부 관계자가 로이터에 전했다.
이란은 미국이 공격을 재개할 경우 미국의 거점을 겨냥해 "길고 고통스러운 공격"으로 대응하겠다고 경고했다. 또한 호르무즈 해협에 대한 통제권을 재차 주장하면서, 미국이 해협 재개를 위한 연합체를 구성하려는 계획을 더욱 어렵게 만들고 있다.
로이터통신은 유가가 장중 최고치 이후 가격이 빠르게 내려온 데 대해 시장에서는 뚜렷한 계기를 찾기 어렵다는 반응이 나오고 있다면서, 두 벤치마크 유종 모두 4개월 연속 상승세를 이어갈 가능성이 크다고 지적했다.
PVM의 타마스 바르가는 "이번 하락은 특정한 사건 때문이라기보다는, 이란 전쟁이 시작된 이후 시장의 극심한 변동성을 반영한 것"이라고 말했다.
SEB리서치의 애널리스트 올레 흐발뷔에는 "월간 변동폭이 하루 안에 나타날 정도로 움직임이 엄청나다"며 "시장 상황이 완전히 엉망이다. 펀더멘털 관점에서 전망을 계산하고 판단하는 게 매우 어렵다"고 말했다.
프라이스퓨처스그룹의 수석 애널리스트 필 플린은 "시장에서는 어제 다소 과잉 반응이 있었을 수 있다는 점을 깨닫고 있다"며 "헤지펀드들이 월말을 맞아 수익을 확정하기 위해 포지션을 정리하고 있다"고 설명했다.
또 다른 시장 참가자들은 이날 달러 강세가 꺾인 점도 유가 하락 압력으로 작용했다고 지적했다.
해운 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 호르무즈 해협을 통과한 선박은 최소 7척에 불과했다. 전쟁 이전에 하루 125~140척의 선박이 해당 해협을 통과한 것에 비해 극히 적은 수준이다.
◆ 달러 약세·유가 하락에 금값 상승
금값은 달러 약세와 유가 하락 영향에 상승했다.
뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 1.5% 상승한 4,629.60달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 1일 오전 2시 46분 기준 1.7% 상승한 온스당 4,618.67달러에 거래됐다.
일본 정부 관계자들이 엔화 방어를 위한 시장 개입 가능성과 더불어 에너지를 포함한 다른 시장에서도 조치가 임박할 수 있다고 강하게 경고한 영향에 엔화가 3% 급등하고, 달러 가치는 상대적으로 하락했다. 달러지수는 0.7% 내렸다.
하이리지 퓨처스의 금속 트레이딩 디렉터 데이비드 메거는 "에너지 가격 급등세가 다소 진정되고 달러가 하락한 것이 목요일 금 시장에 긍정적으로 작용하고 있다"며 "시장의 관심은 연준의 금리 전망에 집중돼 있다"고 말했다.
한편 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수는 지난달 0.7% 급등한 것으로 나타났으며, 이는 2022년 6월 이후 가장 큰 폭의 상승이다. 이 수치는 시장 예상치와 부합했다.
씨티그룹 애널리스트들은 중동 정세 불확실성으로 인해 단기적으로는 금 매도 압력이 강하게 지속될 수 있다고 평가했다. 다만 시간이 지나면서 금이 안전자산으로서의 매력을 회복할 것으로 전망했다.
씨티는 금 가격 목표치를 유지하며, 향후 3개월 목표가를 4,300달러, 6~12개월 목표가를 5,000달러로 제시했다.
kwonjiun@newspim.com