(금요일·음력 3월15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월1일(금요일·음력 3월15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 밤을 새워 하얀 길을 걸어가겠다.
72년생 : 하는 일마다 성공할 수 있겠다.
84년생 : 여유를 찾는 것이 좋겠다.
96년생 : 생각보다 결과가 더 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 욕심내지 않는 것이 좋겠다.
73년생 : 돈이 올 때까지 기다리는 것이 좋겠다.
85년생 : 안개가 사라지면서 선명한 결과를 보겠다.
97년생 : 대립보다는 타협하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 이쯤에서 만족하는 것이 좋겠다.
74년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
86년생 : 작은 것에서 최선을 다해야 하겠다.
98년생 : 일을 확장하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
75년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
87년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
99년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 예상보다 미흡한 성과에 실망하겠다.
76년생 : 되로 주고 말로 받는 일이 생기겠다.
88년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
00년생 : 나누어 가지는 것이 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
77년생 : 어려운 일이 생기겠다.
89년생 : 생각보다 좋은 결과가 있겠다.
01년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 엄청난 변화가 일어나겠다.
78년생 : 상대방을 배려해 줘야 하겠다.
90년생 : 너의 침묵에 내 마음이 무너지겠다.
02년생 : 차가운 네 눈길에 내 마음은 얼어 붙겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 재물이 들어오겠다.
79년생 : 사람 관리를 잘해야 하겠다.
91년생 : 그늘막에서 쉴 수 있는 여유를 갖겠다.
03년생 : 사랑의 갈증이 극한을 향해 가겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 새로운 일을 추진하기에 적당하겠다.
80년생 : 실행에 옮겨 보는 것도 좋겠다.
92년생 : 미련 두지 않는 것이 좋겠다.
04년생 : 목을 메인 사랑이 그리워지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
81년생 : 귀 기울이는 것이 좋겠다.
93년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
05년생 : 이루어질 수 없는 사랑에 힘이 들겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 명분을 찾아야 성공할 수 있겠다.
82년생 : 새로운 일을 추진하기에 적당하겠다.
94년생 : 없던 일도 있던 일로 만들 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 외연 확장을 노리는 것이 좋겠다.
83년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
95년생 : 주변에 사람이 모이겠다.