[1보] 北 "김여정 담화는 경고...한국 희망섞인 해몽"

AI 핵심 요약beta
- 북한 장금철 외무성 제1부상이 7일 담화에서 김여정 부장 발언을 대남 경고로 강조했다.
- 이재명 정부의 희망 섞인 해몽을 비난하며 한국 측 분석을 가관이라 폄하했다.
- 청와대와 통일부의 긍정 해석에 대해 대남 적대 노선을 재확인했다.
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청와대의 '신속한 의사 확인'에 비난
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 7일 김여정 노동당 부장이 하루 전 담화를 통해 밝힌 입장은 '대남 경고'라고 강조하면서 이재명 정부가 "희망섞인 해몽을 하고 있다"고 비난했다.
북한의 대남통인 장금철 외무성 제1부상은 관영 선전매체인 조선중앙통신을 통한 담화에서 "청와대를 포함한 한국 내 각계의 분석은 참으로 가관"이라며 "한국 측이 우리 정부의 신속한 반응을 놓고 '이례적인 우호적 반응', '정상들 사이의 신속한 호상의사 확인'으로 받아들이며 개꿈같은 소리를 한다면 이 역시 세인을 놀래우는 멍청한 바보들의 '희망섞인 해몽'으로 기록될 것"이라고 밝혔다.
앞서 김여정은 6일 담화에서 이 대통령이 대북 무인기 사건에 대해 유감을 표명한데 대해 "대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사"라고 평가했다.
김여정은 그러면서도 "무모한 일체의 도발행위를 중지하며 그 어떤 접촉 시도도 단념해야 할 것"이라며 대남 적대 노선을 유지할 것임을 밝혔다.
장금철의 발표는 김여정의 담화에 대해 청와대와 통일부가 남북관계에 대한 긍정적인 입장 표명이란 해석을 한데 대해 다시 한번 북한의 입장을 분명히 하겠다는 의도로 분석된다.
김여정 담화에 대해 청와대는 즉각 "이번 남북 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
또 통일부는 7일 입장을 내고 "한반도 평화 공존을 향해 나아가는 의미 있는 진전"이라며 "불필요한 군사적 긴장고조 행위 중단에 대한 남북 양 정상의 의사가 신속하게 확인되고 소통이 이루어진 것"이라고 주장했다.
yjlee@newspim.com