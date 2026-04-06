김여정, 이 대통령 '무인기 유감'에 "국가수반이 솔직·대범하다 평가"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 6일 이재명 대통령이 무인기 침투 사건에 유감을 표명한 것에 대해 "우리 국가수반(김정은)은 이를 '솔직하게 대범한 사람의 자세를 보여준 것'이라고 평했다"고 말했다.

김여정은 이날 조선중앙통신을 통해 공개된 담화에서 "대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발 방지 조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다"며 이같이 밝혔다.

김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]

이어 "한국 측은 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 말로만 외울 것이 아니라 자기의 안전을 위해서도 조선민주주의인민공화국에 대한 무모한 일체의 도발 행위를 중지하며 그 어떤 접촉 시도도 단념해야 할 것"이라고 말했다.

김여정은 "우리 국가의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발 사건이 재발될 때에는 이미 경고한 바와 같이 감당하기 어려운 대가를 치르게 된다는 것을 다시 한번 명심해야 할 것"이라고 경고했다.

앞서 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 '대북 무인기 침투 사건'과 관련해 "비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다"고 말했다.

이 대통령이 이번 북한 무인기 사건과 관련해 유감을 표명한 것은 이번이 처음이다. 아울러 이 대통령은 관계부처에 유사사례가 재발하지 않도록 즉각적인 제도 개선과 집행 가능한 조치를 신속하게 취해 줄 것을 지시했다.

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