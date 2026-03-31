'내가 죄인이오', 내년 공개…박서준·엄태구 80년대 무법 도시서 맞붙는다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박서준과 엄태구가 1980년대의 무법 도시에서 만난다.

디즈니+가 카카오웹툰 원작 '내가 죄인이오'의 제작을 확정하고, 박서준, 엄태구, 조혜주의 캐스팅을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '내가 죄인이오' 배우 엄태구, 조혜주, 박서준. (왼쪽부터) [사진=디즈니+] 2026.03.31 moonddo00@newspim.com

'내가 죄인이오'는 재개발 열풍이 들끓던 1980년대 무법 도시, 목표를 향해 폭주하는 시대의 악마 '팽이'와 생존형 조직원 '쌩닭'이 인생 역전을 노리고 목숨을 건 한탕에 뛰어들며 벌어지는 범죄 액션 느와르다.

카카오웹툰에서 연재 중인 이무기 작가의 동명 원작 웹툰 '내가 죄인이오'는 촘촘한 이야기 구성과 섬세한 인물 묘사, 인간의 본능을 자극하는 전개로 호평받았던 작품으로 시리즈화 소식에 팬들의 관심이 집중되고 있다.

박서준은 시대의 욕망을 집약한 희대의 악인 '팽이'를 맡아 파격 변신에 나선다. 박서준이 연기할 '팽이'는 88 서울 올림픽 개최를 앞두고 재개발 광풍이 불어닥칠 지역에 불쑥 나타난 의문의 인물이다. 마약 사업에 뛰어들면서 '쌩닭'과 '복희'를 끌어들이며 혼돈의 도가니로 밀어 넣는다.

엄태구는 북구파 조직원 '쌩닭' 역으로 합류한다. 엄태구가 분할 '쌩닭'은 조직을 배신하고 '팽이'가 건넨 일생일대의 제안을 받아들이며 삶이 송두리째 흔들리는 인물이다.

조혜주는 마약 사업의 핵심 공급책이자 '팽이'의 첫사랑 '복희'로 분해 이야기를 예측 불가한 방향으로 이끌어간다. 조혜주는 '팽이'와 마약 사업으로 얽혀 재회한 후 예측할 수 없는 선택과 행동으로 판을 뒤흔든다.

촬영에 앞서 진행된 대본 리딩 현장에서 배우들은 첫 호흡을 맞추자마자 순식간에 캐릭터에 몰입하며 압도적인 에너지를 발산했다는 후문이다. 이어 한 마음으로 작품에 대한 기대감과 설레는 소감을 전했다.

박서준은 "기다리고 있던 캐릭터이자 이야기였다. 배우로서 욕심이 날 수밖에 없는 작품이다. '팽이'라는 역할을 통해 또 다른 새로운 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

엄태구는 "다양한 캐릭터가 등장하고 대본도 재미있는 작품이다. 떨리기도 하고 설레는 마음도 공존하는 데 최선을 다해 촬영에 임하겠다", 조혜주는 "시대적 배경이 주는 재미와 인물들 각자의 사정과 이유들이 인상 깊었다. 대본을 읽자마자 곧바로 참여하고 싶은 마음이 들 만큼 매력적인 작품이다"라는 말로 기대감을 솟구치게 만들었다.

연출은 영화 '다만 악에서 구하소서'에서 스타일리시하고 속도감 넘치는 액션으로 액션 영화의 새로운 장을 펼친 홍원찬 감독이 맡았다. 배신과 탐욕, 음모로 쉴 틈 없이 몰아치는 이야기와 무자비한 액션이 담길 그의 첫 시리즈 도전에 기대가 모인다. '내가 죄인이오'는 뉴 포인트, 플러스미디어엔터테인먼트가 제작을 맡아 완성도를 더한다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '내가 죄인이오'는 오직 디즈니+를 통해 전 세계에 공개될 예정이다.

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