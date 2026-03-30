김해 민주당 예비후보, '클린경선' 선언…비방 없는 정책 경쟁 실현

상호 비방 금지·정책 경쟁 실천

시민 신뢰 회복·당내 화합 목표

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 =더불어민주당 김해지역 6·3 지방선거 예비후보들이 상호 비방과 고소·고발을 지양하고 정책 경쟁에 집중하는 '클린경선'을 통해 공정하고 품격 있는 당내 경쟁을 실천하겠다고 선언했다.

6·3 지방선거에 출마하는 더불어민주당 김해지역 예비후보들이 30일 오전 김해시청 프레스센터에서 협약식을 하고 시민 앞에 부끄럽지 않은 '클린 경선'을 치르겠다고 약속하고 있다.[사진=정영두 김해시장 예비후보 선거캠프] 2026.03.30

예비후보들은 30일 오전 김해시청 프레스센터에서 '클린경선 실천 협약식'을 열고 "시민 앞에 공정하고 품격 있는 경선을 치르겠다"고 밝혔다.

예비후보들은 이번 지방선거를 "김해의 미래 가치를 높이고 시민의 삶을 실질적으로 바꿀 유능한 지방정부를 세우는 과정"으로 규정하며, 상호 비방과 반목을 배제한 '건강한 경쟁'을 강조했다.

협약서에는 ▲상호 존중 및 비방 금지 ▲고소·고발 취하 및 재발 방지 ▲정책 중심의 공정 경쟁 ▲경선 결과 승복 및 원팀 정신 ▲지지자·캠프 관리 등 다섯 가지 실천 항목이 담겼다.

이날 협약서는 송유인·정영두 김해시장 예비후보가 대표로 낭독했다. 참석자들은 "이번 경선은 김해지역 민주당 예비후보들의 품격과 역량을 보여줄 기회"라며 "시민이 주인 되는 김해를 만들기 위해 경선을 축제의 장으로 만들겠다"고 말했다.

예비후보들은 "비방과 네거티브는 시민의 신뢰를 잃고 본선 경쟁력도 약화시킨다"며 "당내 화합과 원팀 정신으로 이재명 정부 성공과 김해의 도약을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

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