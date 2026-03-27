밀양시, 드론 활용한 스마트 토지행정 체계 구축

3cm 정밀도 경계 확인 분쟁 차단

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 드론을 활용한 스마트 토지행정 체계를 본격적으로 구축한다고 27일 밝혔다. 지적공부의 정확도 향상과 경계 분쟁 예방 등 효율적 행정 기반을 다지기 위한 행보다.

경남 밀양시가 드론(무인비행장치)을 활용한 스마트 토지행정 서비스 구축에 속도를 내고 있다.[사진=밀양시] 2026.03.27

시는 드론 기술을 지적확정측량, 개별공시지가 조사, 개발부담금 대상지 확인 등 고정밀 업무 전반에 투입해 행정 효율을 높이고 있다고 27일 밝혔다.

대규모 개발사업 후 진행되는 지적확정측량 과정에 고정밀 RTK 기능을 탑재한 드론을 활용, 3cm 이내 정밀도로 경계와 시설물 배치를 실시간 확인하고 있다. 이를 통해 측량 오차를 최소화하고 경계 분쟁을 사전에 차단하는 효과를 거두고 있다.

접근이 어려운 산간 지역 토지특성조사에도 드론 영상이 크게 활용되고 있다. 담당 공무원은 드론이 촬영한 정사영상과 3D 영상을 지적도와 중첩해 모니터링함으로써 현장 방문 없이도 토지 특성을 정밀 파악할 수 있다.

시는 또한 공무원이 직접 드론 조종 자격을 취득해 현장 업무에 투입하고 있다. 이를 통해 행정 전문성과 신뢰도를 강화하고, 외부 용역 의존도를 낮춰 예산 절감 효과도 거두고 있다.

주현정 민원지적과장은 "드론은 지적 행정의 정밀도를 결정짓는 핵심 장비"라며 "시민이 신뢰할 수 있는 투명하고 공정한 토지 행정을 실현하겠다"고 말했다.

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