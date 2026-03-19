김태성 "공정 무너진 고무줄 공천"…더불어민주당 탈당 선언

김 신안군수 출마예정자 "신안군민은 정치 이용 대상 아냐" 출마 의지 천명

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당을 탈당한 김태성 전남 신안군수 출마예정자가 지방선거 공천 과정의 불공정을 비판하며 독자 행보를 선언했다.

김태성 출마예정자는 19일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "민주당이 서민과 약자의 편에 서는 정당이라는 믿음으로 입당했지만, 최근 공천 심사 과정에서 공정과 원칙이 무너졌다"고 밝혔다.

그는 "이른바 '고무줄 공천' 논란은 민주당이 민주주의 가치와 당원 신뢰를 스스로 훼손한 사례"라고 지적했다.

김태성 전남 신안군수 출마예정자가 19일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 더불어민주당 탈당 선언 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.19 ej7648@newspim.com

김 출마예정자는 제20대 대통령 선거 당시 시민운동가로서 이재명 후보의 정치 철학에 공감해 육군에서 명예 전역 후 2021년 11월 민주당에 입당했다고 설명했다. 이어 "윤석열 정권의 계엄 내란 시도에 맞서 내란진상조사위원회 군 대표로 참여하는 등 민주주의 수호 활동에도 나섰다"고 덧붙였다.

그는 "최근 민주당의 행태는 국민과 당원의 기대를 저버리고 있다"며 "특히 호남 지역 공천 과정의 기준 없는 심사와 납득하기 어려운 결과는 지역민 신뢰를 심각하게 훼손했다"고 비판했다. 또 "중앙당의 고압적 결정 구조와 소통 단절은 민주주의 원칙을 무너뜨리는 문제"라고 주장했다.

김 출마예정자는 "신안군민은 대한민국 인구의 0.1%도 되지 않지만 어느 누구의 정치 도구가 아니다"며 "군민은 위대하고 정의로운 주권자이며, 결코 속지 않는다"고 강조했다.

그는 "권력에 기대는 줄 세우기 정치, 보복과 갈라치기 정치에는 참여하지 않겠다"며 "신안군민이 진정한 주인이 되는 정치를 실현하겠다"고 밝혔다.

김 출마예정자는 "거대한 정치세력의 보호막은 없지만 군민의 힘을 믿는다"며 "신안의 정치를 바로 세우기 위해 끝까지 싸우겠다"고 말했다.

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