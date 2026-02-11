강득구, '靑 합당 당무개입 논란' SNS에 "사실 확인 안 된 상태서 잘못 올려"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 강득구 더불어민주당 최고위원이 11일 자신의 SNS에 "지방선거 이후 합당은 대통령의 바람"이라는 글을 올렸다 빠르게 삭제한 것과 관련해 "사실 확인이 안 된 상태에서 잘못 (게시글을) 올린 것을 알고 바로 내리라고 했다"고 밝혔다.
강 최고위원은 이날 오전 국회에서 최고위원회의가 끝난 직후 기자들과 만나 "관계자 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다"며 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다"고 고개를 숙였다.
이어 강 최고위원은 해당 글을 자신이 올린 것이 아니며, 보좌진의 실수로 벌어진 일이라고 해명했다.
김민석 국무총리에게 보고하기 위한 글이 아니냐는 기자의 질문에도 "그런 것이 아니다"라고 선을 그었다.
앞서 강 최고위원은 지난 10일 자신의 SNS에 "홍익표 수석을 만났다"라며 "홍 수석이 전한 통합에 관한 대통령의 입장은 찬성"이라고 글을 올렸다.
특히 강 최고위원은 "현재 상황상 지방선거 이전 통합은 어렵지만, 지방선거 이후 합당을 하고 전당대회는 통합전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람이라고 한다"고 적었다.
이어 강 최고위원은 "합당에 관한 입장을 발표하면 바로 합당에 관한 수임기구를 준비했으면 좋겠다라는 대통령의 입장까지 전달받았다"면서 "대통령님의 정확한 입장을 확인할 필요는 있다고 생각하나 홍 수석이 전한 내용이었다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com