조국혁신당, 합당 청와대 당무개입 논란에 "이상한 얘기...예의주시 중"

[서울=뉴스핌] 배정원 조승진 기자 = 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의가 6·3 지방선거 전까지 중단된 가운데 청와대 당무개입 논란이 불거지자 조국혁신당이 해명을 요구하고 나섰다
박병언 조국혁신당 대변인은 11일 국회에서 기자들과 만나 "어제 해프닝인 것 같기는 한데 강득구 민주당 최고위원이 페이스북에 이상한 얘기를 썼다"며 이같이 말했다.
박 대변인은 "강 최고위원이 쓴 것인지도 확인이 안 되지만 상당한 파장이 있을 수 있는 내용"이라며 "작성자가 왜 이런 해프닝 있었는지 해명해줘야 하지 않느냐. 조국혁신당도 예의주시하고 있다"고 말했다.
앞서 강 최고위원이 전날 민주당 최고위원회의 직전에 페이스북에 게시한 글의 내용이 알려지면서 청와대의 당무개입 논란이 확산되고 있다.
합당 반대파인 강 최고위원은 "홍익표 정무수석이 전한 대통령의 입장은 통합 찬성"이라며 "지방선거 이후에 합당을 하고 전당대회는 통합 전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람"이라는 글을 올렸다가 곧바로 삭제했다.
강 최고위원은 작성 경위 등을 묻는 기자의 질문에 "그런 것 아니다"라고만 답했다.
jeongwon1026@newspim.com