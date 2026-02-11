조국, '지선 전 합당 불가' 민주 입장 수용..."지선 연대인지는 확인 필요"

정청래, 10일 "지선 전 합당 추진 중단" 발표

조국 "정청래 사과 받아들인다"

[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 기자 = 조국혁신당이 11일 더불어민주당이 제안한 '연대 및 통합을 위한 추진 준비위원회' 구성에 동의한다고 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표는 이날 긴급 최고위원회의 모두발언을 통해 "어젯밤 정청래 민주당 대표로부터 연대와 통합에 대한 민주당의 최종 입장을 전달받았다"며 "조국혁신당은 민주당이 제안한 '연대 및 통합을 위한 추진 준비위원회' 구성에 동의한다"고 말했다.

조 대표는 "이번 주 안으로 당무위원회를 열어 오늘 결정을 추인받을 것"이라며 "향후 양당의 '연대와 통합'을 위한 준비는 '내란 세력의 완전한 심판, 지방정치 혁신 등 정치개혁, 국민주권정부의 성공'이라는 확고한 목표를 달성하는 방향으로 이루어져야 한다"고 강조했다.

이어 "단지 숫자의 결합과 확대가 아니라 비전과 가치의 결합과 확대가 되어야 한다"며 "그래야만 국민들의 박수를 받을 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조국 조국혁신당 대표가 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 더불어민주당과 합당 문제에 관한 입장을 발표한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.02.08 mironj19@newspim.com

조 대표는 "조국혁신당은 합당 논의 국면 이전까지 일관되게 '국힘 제로, 부패 제로'를 위한 '지방선거 연대'를 주장해 왔다"며 "양당 간 회동이 이루어지면, 먼저 민주당이 제안한 '연대'가 '지방선거 선거연대'인지, 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다"고 밝혔다.

그는 "'지방선거 연대'가 맞다면 추진 준비위원회에서 '지방선거 선거연대'의 원칙과 방법을 정할 것"이라며 "지방선거 후에는 '통합'의 의미가 무엇인지 확인하고, 그 내용과 방식에 대한 논의를 책임감 있게 이어가야 할 것"이라고 말했다.

조 대표는 "이 모든 과정에서 양당은 진심을 가지고 상호 신뢰와 존중을 강화하는 방향으로 진행해야 한다"며 "특정 정치인 개인과 계파의 이익의 관점에서 사안을 접근하면 반드시 역효과가 나고, 결과를 내지 못하고 논쟁만 하다가는 국민과 양당의 당원께 또다시 실망을 드리고 말 것"이라고 지적했다.

아울러 "정 대표께서 조국혁신당 당원에게 표명한 사과를 받아들인다"며 "조국혁신당 당원은 당으로 향해지는 비방과 모욕에 큰 상처를 입었고, 향후 다시는 이런 일이 없어야 한다"고 말했다.

조 대표는 "비가 온 후 땅이 굳듯이 향후 양당 간의 연대와 단결이 강화되길 희망한다"며 "조국혁신당은 어떤 풍파 속에서도 대의 중심 큰 정치의 길을 꿋꿋이 걸어가겠다"고 밝혔다.

