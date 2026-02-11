'합당론 불똥' 청와대로 튀나…당무개입 논란으로 확산 조짐

靑 "입장없다" 선긋기에도 논란 지속될 듯

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 더불어민주당과 조국혁신당의 합당이 숨고르기에 들어갔지만 청와대 '당무개입' 논란으로 번질 조짐을 보이고 있다.

논란의 발단은 합당 반대파였던 강득구 민주당 최고위원이 10일 야간 최고위원회를 열기 전 자신의 페이스북에 홍익표 청와대 정무수석과 만나 '합당이 대통령의 뜻'이라고 전달받았다는 내용을 밝혔다가 삭제한 일이다.

강득구 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌DB]

강 최고위원은 당시 페이스북에 "홍 수석이 전한 대통령의 입장은 통합 찬성"이라며 "현재 상황상 6·3지방선거 이전 통합은 어렵지만, 선거 이후에 합당하고 전당대회는 통합 전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람이라고 한다"고 했다.

강 최고위원은 또 "11일 합당에 관한 입장을 발표하면 바로 합당에 관한 수임기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령의 입장까지 전달받았다"며 "그 전제에서 정청래 대표는 통합 추진을 위한 논의 기구를 양당 사무총장이 맡고, 논의 기구와 연동된 실무 기구를 함께 구성하자는 의견을 제시했다"고 전했다. 청와대가 다음주 통합과 연동된 이벤트를 계획하고 있다는 소식도 덧붙였다.

강 최고위원이 곧 게시글을 삭제했으나 이미 내용이 퍼져나가면서 논란이 발생했다. 강 최고위원은 작성 경위 등을 묻는 취재진에 "그런 것 아니다"라며 진화했다.

정청래 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표. 사진은 지난해 12월 12일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당-개혁진보4당 정지개혁 연석회의 모습. [사진=뉴스핌 DB]

이후 민주당은 최고위를 거쳐 합당 절차를 지방선거 이후로 미루고 조국혁신당과 각각 연대와 통합을 논의할 준비위원회를 구성하기로 했다. 조국 조국혁신당 대표는 11일 오전 긴급 기자회견을 열고 준비위원회를 구성하자는 민주당의 제안에 동의한다고 발표했다. 사실상 강 최고위원이 언급한 내용과 유사한 결정을 내린 셈이다.

청와대 측이 최고위 결과와 관련해서 "합당은 당이 결정할 사안이며 청와대는 합당과 관련해 논의한 것이나 입장이 없다"고 선을 그었지만 논란이 쉽게 수그러들지는 미지수다. 청와대와 여당이 합당을 비롯해 재판중지법, 검찰개혁, 2차 종합특검 추천, 부동산 보유세 인상 등에 엇박자를 내오는 상황이라 갈등이 더 불거질 가능성도 있다.

야당은 강 최고위원의 글이 사실일 경우 당무개입으로 볼 여지가 있다고 판단하고 있다. 이민찬 국민의힘 미디어특위 부위원장은 뉴스핌과의 통화에서 "명백히 당무 개입이라고 볼 수 있는 부분"이라며 "청와대와 민주당이 수평적 관계라고 했지만 실상은 수직적 관계라는 것을 보여준다"고 지적했다.

the13ook@newspim.com