익산시의회 정례회 개회…33일간 행정사무감사·예산안 심의

AI 핵심 요약beta
- 익산시의회가 16일 제282회 제2차 정례회를 열고 33일간 일정에 들어갔다
- 익산시의회는 행정사무감사와 2027년도 예산안·기금운용계획안을 심의한다
- 의원들은 산업단지 조성, 침수 예방, 청년·소상공인 지원 대책을 촉구했다
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5분 자유발언서 산업단지·침수 예방·청년정책 등 지역 현안 개선 촉구
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시의회가 제282회 제2차 정례회를 열고 행정사무감사와 내년도 예산안 심의 등 시정 전반에 대한 점검에 들어갔다고 16일 밝혔다.
익산시의회는 이날 제1차 본회의를 시작으로 12월 18일까지 33일간의 일정으로 제2차 정례회를 진행한다.
이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사를 비롯해 2027년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안과 기금운용계획안, 2026년도 제2회 추가경정예산안 등을 심의할 예정이다.
김충영 의장은 개회사에서 행정사무감사와 관련해 "시정 전반이 시민 복리 증진이라는 본연의 목적에 맞게 추진됐는지, 위법·부당한 행정이나 혈세 낭비는 없었는지 빈틈없이 점검해 달라"고 당부했다.
이어 내년도 예산안 심사에 대해서는 "불요불급하거나 선심성으로 흐를 수 있는 예산은 엄정히 정비하고 시민의 삶을 실질적으로 높이며 지역경제에 활력을 불어넣을 핵심 사업에는 투자가 이뤄질 수 있도록 면밀히 심사해 달라"고 강조했다.
이날 5분 자유발언에서는 소길영 의원이 미래산업 대응을 위한 제5산업단지 조성과 기존 산업단지 재정비를 촉구했다. 한명란 의원은 집중호우 침수 피해 예방을 위한 빗물받이 관리 필요성을 제기했으며, 강경숙 의원은 지역 영세업체 보호를 위한 수의계약 기준 현실화를 요구했다.
김선남 의원은 시민 수요에 맞춘 전기차 구매보조금 확대를, 박종대 의원은 다이로움 혜택 축소에 대한 책임 있는 설명과 대책 마련을 촉구했다.
강이나 의원은 청년에게 혜택을 제공하는 도시를 넘어 청년이 스스로 선택하는 도시로 전환하기 위한 정책적 관심과 실천을 강조했다.
lbs0964@newspim.com