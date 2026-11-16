진안군, '토마토 바이러스' 유입 차단 총력…방역 지원

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 16일 토마토바이러스 유입 차단을 위한 예찰과 방역 지원을 강화했다
- 진안군은 12곳에 LED 자가육묘 시설을 조성해 무병묘 생산 기반을 마련했다
- 진안군은 토마토 농가 전체에 전용 소독제와 예방 약제를 공급할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
토마토 재배농가 예찰…전용 소독제·예방 약제 공급, 선제 방역
[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군이 전국 토마토 재배지에서 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV) 발생이 잇따르자 지역 내 유입을 막기 위한 농가 예찰과 방역 지원을 강화한다고 16일 밝혔다.
ToBRFV는 토마토와 고추류에 잎 황화, 과실 착색 불량, 주름짐 등을 유발하는 바이러스로, 수량을 최대 70%, 상품성을 최대 85%까지 떨어뜨릴 수 있다.
종자와 농작업 과정의 접촉 등을 통해 빠르게 확산하는 특성이 있어 철저한 사전 차단이 중요하다.
군은 현장 예찰과 함께 주요 유입 경로로 지목되는 외부 육묘장 모종의 반입 위험을 줄이기 위해 '과채류 스마트 LED 자가육묘 시스템 구축 시범사업'을 추진하고 있다.
사업비는 도비 2억8000만원으로, 관내 12곳에 LED 자가육묘 시설을 조성해 농가가 직접 무병묘를 생산할 수 있는 기반을 마련했다. 이를 통해 외부 육묘장 모종 반입에 따른 병해충 유입 가능성을 사전에 차단한다는 방침이다.
이와 함께 농가의 방역 부담을 줄이고 예방 효과를 높이기 위해 관내 토마토 재배농가 전체에 전용 소독제와 예방 약제를 일괄 공급할 계획이다.
노금선 진안군농업기술센터 소장은 "토마토갈색주름과실바이러스는 치료제가 없어 철저한 예방과 유입 차단이 유일한 해법"이라고 말했다.
gojongwin@newspim.com