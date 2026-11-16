천호성 전북교육감 "내년 예산안 4조4421억원…학생중심 재정운용"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감은 16일 내년도 교육 운영·본예산 편성 방향을 설명했다.
- 전북교육청은 전년보다 16억원 줄어든 4조4421억원을 본예산으로 편성했다.
- 교육청은 학생 안전과 마음건강, 지역 상생교육 등에 예산을 우선 투입한다.
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김제·무주·순창·부안·완주 교육혁신선도지역 지원…전북형 상생교육에 762억원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감은 16일 '내년 전북교육 운영 방향 및 본예산 편성' 관련 기자회견을 열고, 지난 11일 도의회에 제출한 4조4421억원 규모의 내년도 본예산안에 담긴 편성 배경과 정책 방향을 설명했다.
천 교육감은 정부와 국회에서 논의 중인 지방교육재정교부금 개편에 우려를 나타냈다. 현재 내국세의 20.79%를 교육재정으로 확보하는 방식에서 경제성장률과 학생 수 변화를 반영하는 방식으로 바꾸는 방안이 논의되고 있기 때문이다.
그는 "작은 학교와 농산어촌 아이들의 교육 기회가 단순히 학생 수라는 숫자에 밀려서는 안 된다"며 "교육재정은 학생 수가 아니라 아이 한 명 한 명의 배움을 기준으로 지켜져야 한다"고 강조했다.
이어 교육청만의 힘으로 해결하기 어려운 문제인 만큼 도민들의 관심과 협력을 당부했다.
2027년도 본예산은 올해보다 16억원 감소한 4조4421억원이다. 지방자치단체 전입금이 574억원 줄었고 기금 전입금도 없는 상황이다.
반면 학교 현장의 과제는 늘고 있다. 교권침해와 학생 마음건강 문제에 대한 대응이 시급한 데다 도내 학교 건물 4801동 가운데 28.2%인 1354동이 40년 이상 된 노후 건물이다.
학생 수도 매년 8300여 명 감소해 작은 학교와 농산어촌 교육을 유지하기 위한 대책 마련이 필요한 상황이다.
천 교육감은 "쓸 수 있는 돈은 줄고 지켜야 할 것은 늘었다"며 "어려운 재정 여건일수록 무엇을 먼저 지켜야 하는지 분명히 하고 꼭 필요한 곳에 예산을 우선 투입해야 한다"고 말했다.
도교육청은 2027년을 '살아가는 힘을 키우는 전북교육'이 본격적으로 실현되는 첫해로 삼고, 교육공동체 신뢰 회복과 학교 현장의 변화를 이끌 주요 정책사업에 총 3156억원을 편성했다.
학생의 생명과 안전을 지키고 스스로 꿈에 도전하는 힘을 키우는 데는 2167억원을 투입한다.
세부적으로 학생 마음건강 지원 87억원, 안전한 교육환경 조성 151억원, 기초학력 책임제와 독서 300 프로젝트 222억원, 도전 프로젝트 370억원, 진로·진학교육 682억원 등을 반영했다.
교사가 존중받고 수업에 집중할 수 있는 학교 조성에는 227억원을 편성했다. 교육인권 보호망 구축 39억원, 교원 전문성 신장 61억원, 성장지향 수업·평가 확산 105억원, 학교 업무 경감 22억원을 투입해 교육활동 보호와 수업 중심 학교문화 조성을 뒷받침한다.
교육과 지역이 함께 성장하는 전북형 상생교육에는 762억원을 배정했다.
교육혁신선도지역으로 지정된 김제·무주·순창·부안·완주 등 5개 지역의 운영 첫해를 맞아 학교복합시설 조성 등에 174억원을 반영하고 전북유학 확대에 50억원을 투입한다.
또 농산어촌 통학 지원과 교육협력지구 운영 등 지속가능한 지역교육생태계 조성에 478억원, 교육공동체 활동과 지역 교육자치 활성화에 60억원을 편성했다.
천 교육감은 예산 편성과 집행 과정의 투명성도 강화하겠다고 밝혔다.
그는 "앞으로 매년 교육감이 직접 도민에게 예산을 어디에, 왜 쓰려고 하는지 설명하겠다"며 "예산 편성과 집행 과정을 투명하게 공개하고 도민의 눈높이에서 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다"고 말했다.
이어 "전북 아이들을 위한 교육재정이 온전히 지켜지고 편성된 예산이 학생 한 명 한 명에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 도민들이 꼼꼼히 살펴보고 함께해 달라"고 당부했다.
lbs0964@newspim.com