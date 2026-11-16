NCT 드림, 정규 6집으로 11연속 밀리언셀러…데뷔 10주년에도 기록 행진

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림은 16일 정규 6집으로 주간 음반차트 1위에 올랐다
- 이번 앨범으로 11개 앨범 연속 밀리언셀러 기록을 달성했다
- 타이틀곡도 국내외 주요 차트에서 1위를 차지하며 인기를 얻고 있다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스엠 엔터테인먼트 소속 그룹 NCT 드림이 정규 6집으로 11개 앨범 연속 밀리언셀러에 등극하며 데뷔 10주년을 맞아 변함없는 음반 파워를 입증했다.
NCT 드림은 지난 9일 발매한 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'으로 오늘(16일) 발표된 한터차트 주간 음반 차트에서 100만 장 이상의 판매량을 기록하며 주간 차트 1위에 올라 막강한 음반 파워를 다시 한번 입증했다.
이로써 NCT 드림은 정규 1집 '맛 (Hot Sauce)'으로 첫 밀리언셀러에 등극한 이후 발매하는 앨범마다 100만 장 이상의 판매고를 올렸으며, 이번 정규 6집 '드림 애프터 드림'까지 11개 앨범 연속 밀리언셀러를 달성하며 독보적인 존재감을 드러냈다.
NCT 드림은 정규 6집 '드림 애프터 드림(' 발매와 동시에 국내 주요 음반 차트 1위를 비롯해 중국 QQ뮤직 '플래티넘 앨범' 인증 획득, 디지털 앨범 판매 차트 전체 및 정규 부문 1위, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 차지하는 등 글로벌 인기를 실감케 했다.
또한 타이틀곡 '부기우기(Boogie Woogie)' 역시 멜론 글로벌-K 차트 일간 1위 및 벅스 실시간 차트 1위를 차지한 데 이어, 중국 텐센트뮤직 K-팝 차트 1위, QQ뮤직 뮤직비디오 차트 전체 및 한국 부문 1위를 기록하며 음악 팬들의 높은 관심을 얻고 있는 중이다.
한편, NCT 드림 정규 6집 '드림 애프터 드림'은 10년간 함께 쌓아온 시간과 경험을 발판 삼아 새로운 꿈을 향해 나아가겠다는 메시지를 담은 앨범으로, 타이틀곡 '부기우기'는 밝고 경쾌한 에너지와 서로를 향한 고마움, 함께할 미래에 대한 기대를 담아 데뷔 10주년 축제의 분위기를 한층 더 뜨겁게 달구고 있다.
moonddo00@newspim.com