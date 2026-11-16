남원시, 청년 스마트팜 창업 지원 확대…4개소 17억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 남원시는 16일 청년창업 스마트팜 지원사업에 4개소가 선정됐다고 밝혔다
- 남원시는 온실 신축부터 내부시설까지 지원하며 총 17억원을 확보했다
- 이번 사업은 청년농업인의 초기 투자 부담을 줄이고 지역 정착을 도울 전망이다
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2022~2026년 50억원·16개소 지원…청년농 초기 투자 부담 완화 기대
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시농업기술센터는 전북특별자치도가 주관한 '2027년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 공모에서 최종 4개소가 선정돼 총 17억원의 사업비를 확보했다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 영농 기반이 부족한 청년들이 농업에 쉽게 진입할 수 있도록 온실 신축부터 내부시설 설치까지 스마트팜 구축에 필요한 시설을 일괄 지원하는 방식으로 추진된다.
남원시는 2022년부터 2026년까지 청년농업인 16개소에 총 50억원을 지원하는 등 스마트팜 창업 기반을 꾸준히 확대해 왔다.
이러한 지원 성과를 바탕으로 올해 도내 전체 선정 인원 21명 가운데 4명이 남원에서 선정되는 성과를 거뒀다.
특히 이번 사업은 청년농업인의 가장 큰 진입 장벽인 초기 투자비 부담을 줄이고 영농 기반 마련 기간을 2~3년 이상 단축하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
농업 경험이 부족한 청년들도 초기 시행착오를 줄이고 안정적으로 영농을 시작해 지역에 정착할 수 있는 기반이 될 전망이다.
양충모 남원시장은 "스마트팜 초기 구축 비용 부담으로 도전을 망설였던 청년들에게 이번 사업이 든든한 디딤돌이 되길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com