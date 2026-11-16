뮤지컬 '엘리자벳', 여섯 번째 시즌 마무리…8·9월 예매액 1위

AI 핵심 요약beta
- 뮤지컬 ‘엘리자벳’이 15일 서울 공연을 끝으로 여섯 번째 시즌을 마무리했다
- 이번 시즌은 10여년 만에 무대와 의상을 새롭게 제작해 3개월간 공연했다
- 8월과 9월 뮤지컬 티켓 예매액 1위를 기록하며 흥행을 이어갔다
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린아·박지연·이지혜·이지수 등 출연
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 뮤지컬 '엘리자벳'이 지난 15일 서울 블루스퀘어 우리은행홀 공연을 끝으로 여섯 번째 시즌을 마무리했다고 16일 밝혔다.
지난 8월 개막한 이번 시즌은 약 3개월간 공연됐다. 10여년 만에 무대와 의상을 새롭게 제작했으며 공연예술통합전산망(KOPIS) 집계 기준 8월과 9월 뮤지컬 장르 티켓 예매액 1위를 기록했다.
'엘리자벳'은 극작가 미하엘 쿤체(Michael Kunze)와 작곡가 실베스터 르베이(Sylvester Levay)가 만든 작품이다. 1992년 오스트리아 빈에서 초연된 이후 14개국에서 10개 언어로 공연됐으며 전 세계 누적 관객은 1270만명 이상이다.
작품은 오스트리아 황후 엘리자벳의 삶에 판타지적 존재인 '죽음(Der Tod)'을 더해 황실 생활과 자유를 향한 갈망을 그린다.
이번 시즌에는 엘리자벳의 부채를 모티프로 한 프로시니엄과 독수리 조형물, 대형 액자와 고딕 양식의 돌기둥 등을 새롭게 제작했다. 대형 영상 스크린을 활용한 죽음의 등장 장면도 추가됐다.
의상 역시 '죽음과 삶'을 콘셉트로 새로 제작됐다. 엘리자벳은 총 16벌의 의상을 입었으며 시대별 변화를 반영한 6종의 패티코트가 사용됐다. 죽음과 루케니의 의상도 캐릭터와 배우별 특성을 반영해 구성됐다.
이번 시즌 엘리자벳 역은 린아, 박지연, 이지혜, 이지수가 맡았다. 죽음 역에는 카이, 김준수, 서경수, 고은성이 출연했으며 루케니 역은 박은태, 강홍석, 노윤이 연기했다.
마지막 공연을 마친 린아는 "동화 속 주인공이 된 기분이었다. 정말 행복한 시간이었다"고 소감을 밝혔다. 박지연은 "온 진심을 다해 공연했다"고 전했으며 이지혜와 이지수도 관객과 제작진에게 감사 인사를 남겼다.
'엘리자벳'은 2012년 국내 초연 이후 여러 시즌을 거치며 공연돼왔다.
taeyi427@newspim.com