아르코미술관, '건축예술랩' 성과보고회 20일 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 16일 아르코 건축예술랩 성과보고회를 개최한다고 밝혔다.
- 올해 처음 시작한 사업에 5개 팀과 건축가·기획자 18명이 참여했다.
- 성과보고회는 프로젝트 발표와 관객 토크, 네트워킹 등으로 진행된다.
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프로젝트 발표·관객 토크 진행…연계전시 29일까지
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회 아르코미술관이 오는 20일 오후 3시 대학로 예술가의집 다목적홀에서 '2026년 아르코 건축예술랩' 성과보고회 '건축예술, 생각을 잇다'를 개최한다고 16일 밝혔다.
'아르코 건축예술랩'은 올해 처음 시작한 건축 전문가 참여 프로그램으로 건축 분야의 연구와 비평, 전시, 아카이브 등 다양한 활동을 지원하는 사업이다.
지난 4월 공모에는 89건이 접수됐으며 이 가운데 5개 팀, 18명의 건축가와 기획자가 선정됐다. 참여자들은 건축의 현장과 재료, 제도, 역사, 철학 등을 주제로 조사·연구를 진행했다.
성과보고회는 정다영 CAC(Curating Architecture Collective) 대표의 진행으로 프로젝트별 발표와 관객 토크, 네트워킹 등으로 구성된다.
'비공식 시방서'팀은 건축 설계도면에 담기지 않는 시공자의 판단과 작업 과정을 기록했다. 목공과 도배, 도장, 타일, 금속 등 현장에서 축적된 경험을 영상과 물질 표본, 구술 등을 통해 아카이빙했다.
'UOSARCHIVE WOOD'팀은 국내 목재산업의 역사와 생태계를 조사했다. 국산 목재의 제조·가공 기반과 건축 재료로서의 활용 가능성을 역사와 기술, 공간의 측면에서 살펴봤다.
'아뜰리에作'은 한국전쟁 이후 산업화 과정에서 등장한 과도기적 건축 재료를 연구했다. 기와 모양 슬레이트와 전통 문양을 새긴 시멘트 난간 등 현재 생산이 중단됐거나 사라지고 있는 재료를 기록했다.
'TKP'는 건축과 예술의 접점에서 도시와 공공성을 다뤄온 박경의 활동을 조명했다. 1980년대 뉴욕의 대안 전시공간 '스토어프론트(Storefront)'를 비롯해 광주비엔날레, 안양공공예술프로젝트, 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 등으로 이어진 활동을 분석했다.
'HYPERSPANDREL'은 국내 오피스텔의 제도적 변천사를 추적했다. 시기별 평면과 건축 요소의 변화를 아카이빙하고 한국 사회에서 주거 개념이 어떻게 변화했는지를 살펴봤다.
아르코미술관은 지난 7월부터 각 프로젝트와 연계한 관객 참여 프로그램도 운영해왔다. 프로그램 과정과 결과물은 향후 건축 아카이브로 축적할 예정이다.
아르코미술관 공간열림에서는 '비공식 시방서'와 '아뜰리에作'의 연계전시 '비공식 시방서×혼종의 정면(正面)'을 오는 29일까지 선보인다.
성과보고회는 무료로 진행되며 구글폼을 통해 참여 신청할 수 있다.
taeyi427@newspim.com