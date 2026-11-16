씨엔블루, 월드투어 '쓰릴로지' 성료…전 세계 20개 도시 달궜다

AI 핵심 요약beta
- 씨엔블루는 15일 마카오 앙코르 공연으로 10개월 월드투어를 마쳤다
- 씨엔블루는 전 세계 20개 도시에서 신보 전곡을 라이브로 선보였다
- 씨엔블루는 데뷔 17년 만에 KSPO DOME 단독 콘서트를 개최한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 밴드 씨엔블루가 뜨거운 열정을 쏟아낸 2026 월드 투어를 성료했다.
씨엔블루는 지난 14~15일 마카오 앙코르 공연을 끝으로 약 10개월 간의 라이브 월드투어 '쓰릴로지(3LOGY)' 대장정을 마쳤다.
월드 투어 '쓰릴로지'는 지난 1월 서울에서 시작해, 마카오, 타이베이, 멜버른, 시드니, 오클랜드, 싱가포르, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 요코하마, 고베, 홍콩, 방콕, 가오슝, 베를린, 파리, 런던, 헤이그, 도쿄, 부산 등 전 세계 20개 도시를 순회했다.
이번 마카오 앙코르 공연으로 대장정의 피날레를 장식하며 글로벌 밴드로서의 존재감을 다시 한번 입증했다.
이번 투어는 정규 3집 '쓰릴로지'와 동명의 타이틀로 진행돼 의미를 더했다. 씨엔블루는 신보 전곡을 라이브로 소화하며 앨범이 지닌 음악적 색채를 무대 위에서 생동감 있게 구현했다.
특히 데뷔 이후 처음으로 유럽 투어를 개최한 씨엔블루는 현지에서 약 14년 만에 단독 공연을 펼치며 글로벌 팬들과의 접점을 확장했다.
또한 유럽 주요 도시에서 현지 매체의 관심과 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 굳건한 인기를 실감케 했다.
이처럼 대규모 월드 투어를 성황리에 마무리한 씨엔블루는 새로운 도전으로 열기를 이어간다.
지난 부산 앙코르 공연에서 데뷔 17년 만에 처음으로 서울 KSPO DOME 단독 콘서트를 개최한다는 소식을 깜짝 발표하며 팬들의 폭발적인 반응을 얻었다.
멤버들에게도 '꿈의 무대'로 꼽혀온 KSPO DOME에 입성하는 만큼 또 다른 가능성을 보여줄 것으로 기대감을 높였다.
alice09@newspim.com