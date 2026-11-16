진천 농업인도 매달 월급 받는다…내년 부터 30만~250만 원 선지급

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 16일 농업인 월급제 도입을 위해 지역농협들과 업무협약을 체결했다
- 농협은 3월부터 10월까지 수매 예정액의 50%를 매월 선지급한다
- 진천군은 2027년 시행을 목표로 내년 예산 1억5000만원을 반영할 계획이다
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 =진천군이 수확기에 집중되는 농업소득을 매월 나눠 지급하는 '농업인 월급제' 도입을 추진한다.
진천군은 농협진천군지부와 진천·덕산·초평·문백·이월·광혜원농협 등 관내 6개 지역농협과 농업인 월급제 추진을 위한 업무협약을 체결한다고 16일 밝혔다.
이 제도는 농산물 수확 후 받을 판매대금 일부를 수확 전에 매월 나눠 지급하는 방식이다. 농협이 수매 예정액의 50% 범위에서 매년 3월부터 10월까지 8개월간 월 30만~250만원을 선지급하고 수확 후 판매대금에서 정산한다.
군은 2027년 시행을 목표로 내년도 예산에 1억5000만 원을 반영할 계획이다. 농협이 자체 자금으로 선지급하고 군이 이에 따른 이자를 지원하는 이차보전 방식으로 운영된다.
우선 지역농협과 출하약정을 맺은 관내 벼 재배농가를 대상으로 시행한다. 농가들은 수확 전 종자·비료 구입비와 인건비, 생활비 등을 매달 지급 받아 활용할 수 있다.
김명식 군수는 "수확기까지 소득을 기다려야 하는 농업인들의 자금 부담을 덜 수 있도록 지역농협과 안정적인 지급체계를 마련하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com