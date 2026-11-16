청주공항~제천·단양 직통 관광노선 16일 개통...하루 2회 왕복

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 16일부터 청주공항과 제천·단양을 잇는 노선을 운행한다
- 청풍리조트와 청풍문화유산단지를 거쳐 단양터미널까지 연결한다
- 하루 두 차례 왕복 운행하며 환승 부담을 줄일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주국제공항에서 제천과 단양 주요 관광지를 환승 없이 연결하는 관광교통 노선이 16일부터 운행된다.
충북도는 청주국제공항과 제천 청풍호권, 단양을 잇는 '초광역형 관광교통 연계노선'을 개통한다고 밝혔다.
이번 노선은 청주국제공항을 출발해 청풍리조트와 청풍문화유산단지를 거쳐 단양시외버스터미널까지 연결하는 편도 153.7㎞ 구간이다.
하루 2회 왕복 운행하며 공항 출발 시간은 오전 9시 30분과 11시다.
서울고속과 대성고속이 차량 1대씩 투입한다.
이용객은 현장 키오스크나 C-투어버스, 티머니GO, 버스타고 앱을 통해 예매할 수 있다.
이번 노선은 지난해 10월 개통한 순환노선에 이은 관광교통 혁신 선도지구 사업의 두 번째 노선이다.
공항과 지역 관광지를 직접 연결해 대중교통 이용객의 환승 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
충북도는 개통에 맞춰 국·영·일문 여행 안내서 배포와 관광상품 연계 행사 등을 추진할 계획이다.
최승환 충북도 문화체육관광국장은 "공항과 북부권 주요 관광지를 직접 연결해 관광객의 이동 편의를 높이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com