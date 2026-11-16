AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국공학교육인증원은 16일 로봇·미래모빌리티 교육혁신 포럼 개최를 밝혔다
- 포럼은 17일 산업계 요구 역량을 대학 교육과정에 반영할 방안을 논의한다
- 양 기관은 12월부터 관련 분야 대학 교육과정 개편 자문을 실시할 계획이다
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12월 교육과정 개편 자문…대학별 맞춤형 지원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국공학교육인증원은 오는 17일 대전 엑스포타워 유니콘라운지에서 '2026 제3회 산업계 대학교육 혁신포럼'을 개최한다고 16일 밝혓다.
이번 포럼은 '산업계가 바라보는 로봇·미래모빌리티 대학 교육'을 주제로 산업 현장에서 요구하는 역량을 대학 교육과정에 반영할 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 정부가 추진 중인 반도체·피지컬AI·로봇 분야 메가프로젝트와 지역 균형 발전을 위한 '5극 3특 성장엔진 전략' 등과 연계해 맞춤형 인재 양성 방향을 모색한다.
지난 9월 인공지능공학 분야, 10월 반도체·디스플레이 분야에 이어 열리는 세 번째 포럼으로 로봇·미래모빌리티 분야 산업계와 학계 전문가들이 참여한다.
기조 강연에서는 황성훈 뉴로메카 로봇플랫폼사업본부장이 '실물 인공지능(Physical AI) 시대, 로봇 자동화의 혁신과 미래 인재 양성'을 주제로 발표한다. 이어 박원덕 한국교통안전공단 첨단연구개발처장이 미래모빌리티 기술 동향과 인재 양성 전략을 제시한다.
주제 강연에서는 안기탁 씨디알시스템 대표가 '로봇 분야 산업계 요구분석결과 종합보고서'를 바탕으로 대학 로봇 교육과정에 필요한 직무역량을 살펴보고 이와 연계한 실습 기반 콘텐츠를 공유한다. 박정수 한국교통안전공단 차장은 미래모빌리티 산업의 최신 동향과 사회 진출을 앞둔 대학생에게 요구되는 실무능력을 설명한다.
이후 토론에서는 산업계와 학계 전문가들이 로봇·미래모빌리티 교육 운영 방안을 논의한다. 산업 현장의 요구를 대학 교육과정에 실질적으로 반영하기 위한 구체적인 실천 과제를 다룰 예정이다.
교육부와 한국공학교육인증원은 올해 세 차례 포럼에서 다룬 인공지능, 반도체·디스플레이, 로봇·미래모빌리티 분야를 바탕으로 오는 12월부터 대학의 교육과정 개편을 돕는 맞춤형 자문도 실시할 계획이다.
이주희 교육부 대학지원관은 "산업 현장의 목소리가 대학 교육에 실질적으로 반영되는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 행사를 계기로 대학이 산업계가 원하는 첨단산업 핵심인재를 양성할 수 있도록 지속적인 정책적·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com