키스오브라이프, 25일 신곡 '그리디' 발매…데뷔 후 첫 겨울 컴백

AI 핵심 요약beta
- 키스오브라이프가 16일 데뷔 후 첫 겨울 신보 발매를 예고했다
- 신보 타이틀은 멤버들의 개성과 당찬 욕심을 담은 ‘그리디’다
- 키스오브라이프는 25일 오후 6시 ‘그리디’를 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 키스오브라이프(키오프)가 데뷔 후 처음으로 겨울에 신보를 발매한다.
키스오브라이프는 16일 공식 채널을 통해 새 콘텐츠 '키오프 이즈 커밍 투 타운(KIOF IS COMING TO TOWN)' 영상을 공개했다.
공개된 영상에는 촬영장 속 전작 '스웨트(SWEAT)' 의상을 입은 마네킹 뒤로 겨울 무드의 배경이 펼쳐지고 짧은 암전 후 마네킹이 실제 멤버들의 모습으로 변신하는 반전 연출이 담겨 시선을 집중시켰다.
키스오브라이프의 이번 신보 타이틀은 '그리디(Greedy)'다. '욕심이 많은'이라는 사전적 의미를 지닌 만큼 멤버들의 개성 넘치는 보컬로 구현될 스토리와 당차고 귀여운 욕심에 팬들의 궁금증이 쏠리고 있다.
특히 이번 신보는 키스오브라이프가 데뷔 이래 첫 겨울 컴백이라는 점에서 의미가 남다르다. 그간 강렬한 퍼포먼스와 탄탄한 가창력, 독보적인 '핫걸'로 사랑받아 온 이들은 겨울에 어울리는 한층 포근하고 편안한 감성으로 리스너들을 찾을 계획이다.
키스오브라이프의 신보 '그리디'는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com