LG전자, 수능 앞두고 시험장 냉난방 설비 점검

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 16일 수능 시험장 냉난방 설비 점검에 나섰다.
- 하이엠솔루텍은 17일까지 시스템에어컨 상태를 점검한다.
- 수능 당일 긴급 인력과 콜센터를 운영해 대응할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 시험장 냉난방 설비를 점검하고 있다.
LG전자는 시스템에어컨 유지·보수 전문 자회사인 하이엠솔루텍이 수능 예비소집일 하루 전인 오는 17일까지 수능 시험장에 설치된 시스템 에어컨을 점검하고 있다고 16일 밝혔다. ▲실외기 팬 작동 상태 ▲과열 여부 ▲교실 내 적정 난방 온도 유지 상태 등을 세밀하게 확인한다.
하이엠솔루텍은 지난 2010년 이후 17년간 매년 수능 시험장 냉난방 설비의 작동 상태를 점검하며, 수험생들이 쾌적한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 돕고 있다.
수능 당일에는 각 지역 센터별로 긴급 대응 인력을 시험장 인근에 대기시켜 이상 발생 시 즉시 투입할 계획이다. 전문 콜센터와 상황실을 운영하며 학교 및 지역 교육청과 핫라인을 구축해 대비한다.
LG전자는 2024년부터 서울 지역 주요 수능 시험장을 'LG 비컨 클라우드'로 관리하고 있다. 이 솔루션은 냉난방 설비의 운전 상태를 모니터링하고 원격으로 제어하며, 인공지능 기반의 고장예측 진단과 에러 모니터링을 수행한다. 이상이 확인되면 학교에 사전 안내한 후 현장을 방문해 점검 및 조치를 진행한다. 솔루션이 적용되지 않은 시험장에서도 무상 사전점검을 실시한다.
유광열 하이엠솔루텍 대표는 "AI 기반의 차별화된 유지·보수 서비스로 안정적인 공조 운영 환경을 구축해, 모든 수험생이 쾌적하게 시험을 치를 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com