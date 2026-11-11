'세종과 남준' 1만7000여 명 관람...세종시, 내년 국제행사 도약 준비

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세종대왕·백남준 작품 90여점 전시

해설·체험 프로그램 호응 속 마무리

국내외 작가·기관 등 협력 확대 계획

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종대왕과 백남준의 창조적 혁신 정신을 조명한 한글문화특별기획전 '세종과 남준'이 관람객 1만7000여 명을 모으며 한 달간의 전시를 마무리했다.

세종시는 이번 전시 성과를 바탕으로 내년 세종한글비엔날레 준비에 속도를 낼 계획이다.

2026 한글문화특별기획전 '세종과 남준' 전시 모습. [사진=세종시] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

11일 시에 따르면 시가 주최하고 세종시문화관광재단이 주관한 이번 전시는 지난달 9일부터 이달 8일까지 세종중앙공원 비엔날레 전시관에서 열렸다. 전시관 개관 이후 처음 선보인 기획전으로, 한글날 전신인 가갸날 제정 100주년을 기념해 마련됐다.

전시는 한글을 창제한 세종대왕과 현대 영상예술의 선구자인 백남준을 '창조적 혁신가'라는 공통된 관점에서 조명했다. 세종대왕 시대의 문헌과 백남준의 대표작, 현대 작가들의 작품 등 90여 점을 선보이며 한글 창제 정신과 현대미술의 접점을 소개했다.

주요 전시품으로는 훈민정음해례본과 월인천강지곡 영인본을 비롯해 백남준의 '세종대왕', 'TV 부처', '글로벌 그루브' 등이 관람객을 맞았다. 시대와 매체를 달리하면서도 새로운 소통 방식을 개척한 두 인물의 창의성과 혁신성을 살펴볼 수 있도록 구성했다.

전시 해설과 체험 프로그램도 관람객들의 관심을 끌었다. 시민 전시해설사의 정기 해설과 주말 체험활동 '내일은 내가 남준!' 등을 통해 관람객들이 한글과 현대예술을 친근하게 접하고 백남준의 실험적인 예술세계를 경험하도록 했다.

시는 이번 전시의 운영 성과와 경험을 토대로 내년 세종한글비엔날레 준비에 나선다. 전시를 총괄한 박미화 예술감독이 내년 비엔날레 총괄감독도 맡아 기획의 연속성을 이어간다. 국내외 작가 및 관계 기관과 협력해 국제 문화예술 행사로서 기반을 마련할 방침이다.

남궁호 문화체육관광국장은 "이번 전시를 통해 세종대왕과 백남준의 창조적 정신을 시민들과 함께 나눌 수 있었다"며 "2027년 하반기 세종중앙공원 비엔날레 전시관을 중심으로 열릴 세종한글비엔날레에도 많은 관심을 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com