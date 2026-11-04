[LPGA] 세계 1위 코르다, 2026시즌 올해의 선수상 조기 확정

AI 핵심 요약beta
- 넬리 코르다가 4일 LPGA 올해의 선수상을 조기 확정했다
- 코르다는 메이저 2승 포함 시즌 4승으로 수상 경쟁을 압도했다
- 명예의 전당 입성까지 1점 남겨 남은 대회 우승에 도전한다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자골프 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 올해의 선수상을 조기 확정했다. LPGA 투어는 4일(한국시간) 2026시즌 3개 대회를 남겨둔 시점에서 코르다가 롤렉스 올해의 선수로 선정됐다고 공식 발표했다.
코르다는 2024년에 이어 통산 두 번째 LPGA 올해의 선수상을 품에 안았다. 최근 10년 동안 시즌 최종전 이전에 올해의 선수상을 두 번이나 조기 확정한 선수는 코르다가 최초다. 코르다는 올 시즌 메이저 대회인 셰브론 챔피언십과 US여자오픈 우승을 포함해 시즌 4승을 달성하며 포인트 부문 단독 선두를 달려왔다.
수상 경쟁자들의 상황도 코르다에게 유리하게 작용했다. 추격하던 유해란이 지난주 메이뱅크 챔피언십에서 기권했고, 야마시타 미유(일본)와 지노 티띠꾼(태국)이 디 안니카 대회 참가 신청 마감 시한까지 출전 등록을 하지 않으면서 남은 경기 결과와 관계없이 수상이 확정됐다.
이번 올해의 선수상 수상으로 코르다는 LPGA 명예의 전당 입성 포인트 1점을 추가해 총 26점을 쌓았다. 입성 기준인 27점까지 단 1점만 남겨두게 됐다. 가을 '아시안 스윙' 대회를 건너뛰었던 코르다는 남은 디 안니카와 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십에 모두 출전한다. 코르다가 남은 2개 대회에서 1승만 더 추가하면 28세의 나이로 LPGA 명예의 전당에 입성하게 된다.
코르다는 오는 11월 17일 개최되는 롤렉스 LPGA 어워드에서 올해의 선수 트로피를 공식 수상할 예정이다.
psoq1337@newspim.com