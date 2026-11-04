롯데온, 뷰티 할인 행사 15일까지…최대 91% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온은 4일 뷰티 할인 행사 ‘뷰세라’를 15일까지 진행했다
- 디올·샤넬 등 홀리데이 한정판과 뷰티 상품을 최대 91% 할인했다
- 전용 쿠폰과 적립금, 라이브커머스 추가 혜택도 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첫 구매 최대 5000원 쿠폰
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 뷰티 할인 행사 '뷰세라'를 오는 15일까지 진행하고 상품별 최대 91% 할인 혜택을 제공한다고 4일 밝혔다.
행사에서는 디올, 랑콤, 록시땅, 입생로랑, 키엘, 샤넬 등 뷰티 브랜드의 홀리데이 한정판을 먼저 선보인다. 안나수이와 구찌뷰티, 톰 포드 뷰티 상품도 포함됐다.
롯데온은 행사 상품에 적용할 수 있는 뷰세라 전용 할인 쿠폰도 제공한다. 럭셔리 뷰티 상품은 최대 13%, 트렌드 뷰티 상품은 최대 20% 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
첫 구매 고객에게는 최대 5000원 할인 쿠폰을 추가로 준다. 행사 기간 구매 상품에 따라 최대 1만원을 추가 적립해 주는 특가도 마련했다.
롯데온의 라이브커머스 '온라이브'에서는 매일 오전 뷰티 상품을 소개한다. 방송 중 추가 할인과 구매 사은품, 구매 인증 행사도 진행한다.
이니스프리 그린티 폼클렌징과 크리니크 노란에센스로션 등은 1+1 혜택 상품으로 선보인다. 대상 상품은 매일 공개한다.
선착순 체험특가에서는 시초, 제나벨, 코스알엑스 등의 상품을 1만원 미만 가격에 판매한다.
롯데온은 상품기획자(MD)가 선정한 품목을 소개하는 '뷰티 에디토리얼' 콘텐츠도 운영한다.
kji01@newspim.com