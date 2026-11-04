신세계百 VIP 플랫폼 객단가 1억원 돌파…슈퍼카 매출 60억원 넘겨

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점은 4일 더 쇼케이스 올해 객단가가 1억원을 넘었다고 밝혔다
- 더 쇼케이스는 람보르기니와 협업해 슈퍼카 10대 이상을 판매했다
- 맞춤형 주방 쿠치넬라는 상담 100여건과 3억원대 견적을 기록했다
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맞춤 주방 상담 100여건
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점은 VIP 전용 큐레이션 플랫폼 '더 쇼케이스'의 올해 구매 객단가가 1억원을 넘어섰다고 4일 밝혔다.
2024년 11월 출시된 더 쇼케이스는 신세계백화점 앱에서 자동차와 주류, 전통공예품, 맞춤형 공간 컨설팅 등을 소개하는 VIP 전용 채널이다. 올해 구매 객단가는 지난해 2000만원의 5배를 넘는 수준이다.
신세계백화점에 따르면 더 쇼케이스는 람보르기니 서울과 협업한 지 3개월 만에 슈퍼카 10대 이상을 판매해 매출 60억원을 넘겼다. 판매 차량에는 가격이 11억원을 웃도는 플래그십 모델 '레부엘토'도 포함됐다.
지난달 선보인 맞춤형 주방 브랜드 '쿠치넬라'에는 상담 문의가 100여건 접수됐다. 상담 고객 가운데 절반 가까이가 받은 견적 금액은 3억원에 달했다.
쿠치넬라는 신세계까사가 선보이는 맞춤형 주방 브랜드다. 전담 디자이너가 고객의 동선과 수납 방식 등을 상담하고 설계부터 시공까지 관리한다.
더 쇼케이스는 지난 9월 산토리와 협업한 '치소 에디션' 위스키도 판매했다. 준비한 물량은 판매 시작 이틀 만에 소진됐다. 국가무형유산 전승자들의 공예 작품도 선보이고 있다.
이성환 신세계백화점 영업전략담당 전무는 더 쇼케이스에서 상품 큐레이션과 개인별 맞춤형 서비스를 지속 확대하겠다고 말했다.
kji01@newspim.com