김민석 "반명·신천지 비밀연합 증거 없어…피해 입은 분들께 대단히 죄송"

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민주당, 의총서 신천지 당원 의혹 보고 안건 전격 취소

"신천지 활동 과정서 우리 당 누구도 인지하고 주도했다 생각 안해"

"본의 아니게 피해 입은 분들께 죄송"...사과 과정서 울컥해

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 3일 의원총회에서 예정됐던 신천지 관련 의혹 조사 결과 보고를 취소했다.

김민석 민주당 대표가 신천지 연루 의혹과 관련해 "제3자와 비밀리에 연합한 증거는 없었다"며 사과 입장을 밝히면서다.

김성회 민주당 원내대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회 직후 기자들과 만나 "당초 박선원 조사단장의 신천지 관련 보고가 예정돼 있었지만, 김 대표가 먼저 관련 입장을 밝혔다"며 이같이 전했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 3일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 2026.11.03 mironj19@newspim.com

김 원내대변인에 따르면 김 대표는 의총에서 "신천지가 활동하는 과정에서 우리 당 누구도 이를 인지하고 주도했다고 생각하지 않는다"며 "조사 결과 제3자와 비밀리에 연합한 증거는 없었다"고 말했다.

이어 "혹여라도 본의 아니게 피해를 입은 분들께 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 밝혔다.

김 원내대변인은 김 대표가 사과하는 과정에서 울컥하는 모습도 보였다고 전했다. 김 대표가 조사 결과를 공개적으로 보고하지 않는 방향을 제안했고, 의원들이 사과의 진정성을 받아들이면서 별다른 이견 없이 의총이 마무리됐다는 설명이다.

이에 따라 당초 예정됐던 박선원 조사단장의 보고는 취소됐다.

향후 조사 결과 공개 여부와 관련해서는 "공개적으로 공개하는 방식은 하지 않기로 했다"며 "자세한 내용은 최고위원회에서 논의해야 할 것으로 안다"고 했다.

조사 결과 열람을 원하는 의원이 있었는지에 대해서는 "그렇게 말한 분은 없었다"고 했다.

김 원내대변인은 "대표의 사과로 보고 건은 종료됐고, 의원들도 잘 결정했다고 박수치면서 마무리했다"며 "거기에 이견은 없었다"고 전했다.

allpass@newspim.com