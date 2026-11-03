부산교육청, '스마트안경 판별 전담요원' 지정 배치…수능 부정행위 예방

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 3일 수능 64개 시험장에 전담요원을 배치했다
- 전담요원은 스마트안경 의심 기기를 확인해 부정행위를 판단한다
- 시교육청은 6일 전담요원 대상 스마트기기 대응 연수를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "인공지능(AI) 스마트안경 활용한 부정 수능시험 뿌리 뽑는다."
부산시교육청은 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에서 스마트안경을 이용한 부정행위를 막기 위해 지역 내 64개 시험장에 전담요원을 1명씩 지정한다고 3일 밝혔다.
이번 조치는 교육부의 '2027학년도 대학수학능력시험 스마트안경 대응방안'에 따른 것으로 장학사와 교육연구사로 구성된 시험장 파견 감독관이 전담요원을 겸임한다.
시험감독관이 스마트안경으로 의심되는 기기를 발견하면 전담요원이 해당 기기를 확인하고 부정행위 여부를 판단해 필요한 조치를 취한다. 시험감독관과 시험장 학교의 부담을 줄이고 대응의 전문성을 높이기 위한 조치다.
시교육청은 오는 6일 전담요원을 대상으로 사전 연수를 진행한다. 연수에서는 스마트기기 관련 부정행위 방지 지침과 상황별 대응 요령을 안내하고, 실제 스마트안경을 확인·체험하는 교육도 실시한다.
지난달 30일에는 고등학교 3학년 담임교사를 대상으로 수험생 유의사항과 부정행위 예방을 위한 온라인 연수를 진행했다.
올해 부산지역 수능 응시자는 2만 9181명으로 지난해 대비 298명이 증가했다. 이에 시교육청은 64개 시험장, 1065개 시험실을 운영할 예정이다.
ndh4000@newspim.com