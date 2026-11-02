해수부, 인천항만공사 신임 사장에 박인서 전 인천시 부시장 임명

AI 핵심 요약beta
- 해양수산부는 2일 박인서 전 인천시 부시장을 인천항만공사 사장에 임명했다
- 박 신임 사장은 2029년 11월 1일까지 3년간 임기를 수행한다
- 인천항 자동화·재개발과 배후단지 활성화 사업을 추진한다
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해수부 "인천항 재개발사업 신속 추진 기대"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 인천항만공사 신임 사장에 박인서 전 인천광역시 정부부시장이 임명됐다.
해양수산부(장관 황종우)는 인천항만공사 제8대 사장에 박인서 전 인천광역시 균형발전 정무부시장을 임명했다고 2일 밝혔다.
신임 사장의 임기는 2026년 11월 2일부터 2029년 11월 1일까지 3년이다.
박인서 신임 사장은 한국토지주택공사에서 조달계약처장, 세종특별본부장 등 주요 보직을 두루 역임했다. 인천도시공사 사장, 인천상공회의소 상근부회장 등을 역임하며 도시개발 및 기획 전문가, 대형 공공기관 경영 전문가로 평가받고 있다.
인천항은 인천 신항 1-2단계 부두 자동화, 인천 내항 1·8부두 재개발 및 골든하버 투자유치 등 대규모 항만 개발과 배후단지 활성화 사업이 진행 중에 있고 지역과의 연계성이 높은 사업이 많은 상황이다.
해수부는 "박 사장이 그간의 대규모 도시 개발 경험과 인천 지역경제 사업 추진 경험, 지역 소통 능력 등을 바탕으로 이러한 인천항의 주요 현안을 속도감 있게 추진해 인천항의 지속가능한 성장과 지역과의 상생 발전을 이끌 것"으로 기대했다.
dream@newspim.com